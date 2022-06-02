【呈分試】閲讀理解是英文失分重災區　補習老師教呈分試重溫時態搶分

五年級第一次呈分試臨近，中、英、數三科主科成績不容忽視。遵穎教育英文科補習老師Miss Cheng坦言，英文科在於「勤」，直言時態是學生最不應該錯的地方，學生於臨考前應背熟動詞表，重溫「不規則的時態表」和介詞，相信可搶分。

Miss Cheng接受訪問時表示，英文科失分一定是閲讀理解、時態以及介詞，這3部分已佔卷30至40分；閲讀理解是失分重災區，因有些同學不明文章内容；或明白文章内容，但不明題目；即使有些同學明文章内容及題目，但卻因答案不明白而難以找出正確答案，甚至出現句子結構錯誤，包括garmmar不知如何組合等。

▲ 遵穎教育補習老師Miss Cheng教呈分試重溫時態搶分。（湯致遠攝）

另不少學生因粗心大意導致失分，她舉例，學生容易忽略英文名詞眾數要加S，另如he's會漏了s，甚至有學生抄錯英文字，所以學生態度很重要，

拼音記apple只有兩個音，但拆開字母則有5個獨立字母，international記不到，漏字，沒時間check卷或懶得check，對自己好有信心，態度一定要嚴謹，英文是苦功。

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時態是學生最不應錯的地方

對於如何避免英文失分，Miss Cheng稱，中文在於「通」，數學在於「明」，英文則在於「勤」，坦言英文難有速成法，但學生可背誦時態和介詞，強調時態是學生最不應錯的地方，

因時態的使用不止於時態練習中，在閱讀理解、文法、寫作，都有時態的應用。所以時態的訓練和時態在句中的運用，十分重要。

Miss Cheng稱，英文文法有其嚴謹的法則，但也有些特殊的「法外之例」，這兩者的考核可以分辨出不懂、懂、精通三個層次。她亦分享其製作成「星級專科懶人包」，於網上供學生下載試前急救，她舉例，

學校試卷出現look after、look into、look for頻率很高，會抽這些出來叫學生先背誦，希望考試用到。會將懶人包放上網，叫學生先看，起碼有些印象。

點擊下圖看懶人包一覽：

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距離第一次呈分試舉行的這個衝刺階段，Miss Cheng建議，學生在衝刺階段中，重溫「不規則的時態表」，重溫英文字詞和句子結構，英文科中，勤是需要學生實踐；而熟背時態和介詞，則可以挽救分數。

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記者：黃存新、陳麗薇