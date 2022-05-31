  • 28°C
香港時間 : 2022531日 (週二) 15:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒心得】「無家教」是非常侮辱性的斥責 惡果將由父母子女去承受

親子 15:22 2022/05/31

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

沒家教的惡果，最終必由當事人和其父母承受。

「你家重視端午節嗎？」長輩T先生問我。「從前端午節，媽媽會親自包糭子，妹妹和弟婦幫忙洗切食材和煮糭，一家人聚首慶祝，非常高興又熱鬧。」「我記得你有些家人不在香港，他們有沒有回來香港跟媽媽見面？」「媽媽在世時，每逢她的生日或農曆新年，在外國的家人便會回港跟母親一起過節。」

「年年如是？」「是。」「那麼，在港的兄弟姊妹常見媽媽嗎？」我點頭。「我們每周六或周日必定回家陪伴母親，多年如是，風雨不改。」「媽媽走後，你們眾多兄弟姊妹仍有見面？」

最新影片推介：

「有，大概每兩個月一次。直至新冠疫情爆發，限聚令下，我們便沒有再見面，但每天仍在家庭群組中互相問候分享，關係依舊融洽緊密。」「你們個個孝順，兄弟姊妹又相親相愛，好家教。你母親是一位成功的媽媽。」

聽到「好家教」這三個字，心頭不禁抽痛。如果媽媽仍在世，她聽到這稱讚，一定心滿意足地開懷一笑。

從小，母親便要我們八兄弟姊妹明白甚麼是家教。我能想像，如果我們對鄰居行為不當，或出言頂撞老師和長輩，他們向我媽投訴我們沒家教，母親肯定以藤條大刑侍候，還要我們罰跪地主公懺悔。

「無家教」是一種非常侮辱性的斥責，不僅傷害當事人的感受，更甚令一個家庭甚至一個家族顏面無存。

在飛機上，有些小乘客在玩電子遊戲機時播出刺耳音量；不停腳踢前座；帶着耳筒看電影卻放聲大笑大叫；從來也不會對空姐說一聲謝謝……

信不信由你，沒家教的惡果，最終必由當事人和其父母承受。

撰文 : 藍海寧

相關文章

【育兒心得】疫下子女沉迷打機學習消極　媽媽因學習與子女無數次爭吵
17:02 2022/04/14
【育兒心得】疫下子女沉迷打機學習消極　媽媽因學習與子女無數次爭吵
【育兒心得】物質給孩子的快樂不會停留太久 Esther Chu：助人才是快樂之本
12:09 2022/04/29
【育兒心得】物質給孩子的快樂不會停留太久 Esther Chu：助人才是快樂之本
【育兒心得】劍橋畢業生創立STEM教育機構教玩「便便」　5步思維訓練讓學童更易應付新挑戰
10:00 2022/05/20
【育兒心得】劍橋畢業生創立STEM教育機構教玩「便便」　5步思維訓練讓學童更易應付新挑戰

你可能感興趣

【育兒心得】疫下子女沉迷打機學習消極　媽媽因學習與子女無數次爭吵
17:02 2022/04/14
【育兒心得】疫下子女沉迷打機學習消極　媽媽因學習與子女無數次爭吵
【育兒心得】物質給孩子的快樂不會停留太久 Esther Chu：助人才是快樂之本
12:09 2022/04/29
【育兒心得】物質給孩子的快樂不會停留太久 Esther Chu：助人才是快樂之本
【育兒心得】劍橋畢業生創立STEM教育機構教玩「便便」　5步思維訓練讓學童更易應付新挑戰
10:00 2022/05/20
【育兒心得】劍橋畢業生創立STEM教育機構教玩「便便」　5步思維訓練讓學童更易應付新挑戰
家庭關係 育兒心得

最高瀏覽

【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到
12:40 2022/05/20
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到