【育兒心得】「無家教」是非常侮辱性的斥責 惡果將由父母子女去承受

▲ 沒家教的惡果，最終必由當事人和其父母承受。

「你家重視端午節嗎？」長輩T先生問我。「從前端午節，媽媽會親自包糭子，妹妹和弟婦幫忙洗切食材和煮糭，一家人聚首慶祝，非常高興又熱鬧。」「我記得你有些家人不在香港，他們有沒有回來香港跟媽媽見面？」「媽媽在世時，每逢她的生日或農曆新年，在外國的家人便會回港跟母親一起過節。」

「年年如是？」「是。」「那麼，在港的兄弟姊妹常見媽媽嗎？」我點頭。「我們每周六或周日必定回家陪伴母親，多年如是，風雨不改。」「媽媽走後，你們眾多兄弟姊妹仍有見面？」

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「有，大概每兩個月一次。直至新冠疫情爆發，限聚令下，我們便沒有再見面，但每天仍在家庭群組中互相問候分享，關係依舊融洽緊密。」「你們個個孝順，兄弟姊妹又相親相愛，好家教。你母親是一位成功的媽媽。」

聽到「好家教」這三個字，心頭不禁抽痛。如果媽媽仍在世，她聽到這稱讚，一定心滿意足地開懷一笑。

從小，母親便要我們八兄弟姊妹明白甚麼是家教。我能想像，如果我們對鄰居行為不當，或出言頂撞老師和長輩，他們向我媽投訴我們沒家教，母親肯定以藤條大刑侍候，還要我們罰跪地主公懺悔。

「無家教」是一種非常侮辱性的斥責，不僅傷害當事人的感受，更甚令一個家庭甚至一個家族顏面無存。

在飛機上，有些小乘客在玩電子遊戲機時播出刺耳音量；不停腳踢前座；帶着耳筒看電影卻放聲大笑大叫；從來也不會對空姐說一聲謝謝……

信不信由你，沒家教的惡果，最終必由當事人和其父母承受。