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【熱量陷阱】快食之選SUBWAY卡路里指南　營養師嚴選低卡口味　脂肪量可降12倍

保健美顏 15:15 2022/05/31

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

快食之選SUBWAY卡路里指南：營養師嚴選低卡口味，脂肪量可降12倍。

連鎖快餐SUBWAY向來以客製化的服務、提供大量肉類、蔬菜、新鮮出爐麵包及醬料而聞名，官方亦將招牌「潛艇堡」和沙律定位為「富營養的選擇」。不過，一些看似健康的口味，實際上熱量並不低；若再搭配上醬料，卡路里隨時會爆燈。

最新影片：

Aranth安曼營養註冊營養師Angela在Instagram專頁發文，列出數款SUBWAY的招牌潛艇堡口味及其熱量、脂肪分量，並嚴選出真正低卡健康口味；其中脂肪含量差距更可達12倍。

高卡邪惡之選：

  • 意式辣味經典
  • 吞拿魚沙律
  • 素扒潛艇堡
  • 意大利經典BMT潛艇堡
  • 煙肉BLT
  • 芝士牛扒

低卡健康之選：

  • 日式醬雞肉
  • 燒牛肉
  • 火雞火腿
  • 素菜健盈樂

點擊大圖查看營養數值：

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    +4

留意醬汁份量

營養師指出，高卡路里的醬汁相當於吃進更多的油；而燒烤醬糖份比例也很高。因此就算選擇了低卡潛艇堡口味，在醬料選擇上不留意，也有可能導致致肥陷阱：

  • 蛋黃醬 64kcal
  • 千島醬 41kcal
  • 辣味西南醬 38kcal
  • 洋蔥醬 18kcal
  • 蜜汁芥末醬 17kcal

官網收錄完整食品營養資訊

內容獲「Aranth安曼營養」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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