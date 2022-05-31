【熱量陷阱】快食之選SUBWAY卡路里指南　營養師嚴選低卡口味　脂肪量可降12倍

▲ 快食之選SUBWAY卡路里指南：營養師嚴選低卡口味，脂肪量可降12倍。

連鎖快餐SUBWAY向來以客製化的服務、提供大量肉類、蔬菜、新鮮出爐麵包及醬料而聞名，官方亦將招牌「潛艇堡」和沙律定位為「富營養的選擇」。不過，一些看似健康的口味，實際上熱量並不低；若再搭配上醬料，卡路里隨時會爆燈。

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Aranth安曼營養註冊營養師Angela在Instagram專頁發文，列出數款SUBWAY的招牌潛艇堡口味及其熱量、脂肪分量，並嚴選出真正低卡健康口味；其中脂肪含量差距更可達12倍。

高卡邪惡之選：

意式辣味經典

吞拿魚沙律

素扒潛艇堡

意大利經典BMT潛艇堡

煙肉BLT

芝士牛扒

低卡健康之選：

日式醬雞肉

燒牛肉

火雞火腿

素菜健盈樂

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留意醬汁份量

營養師指出，高卡路里的醬汁相當於吃進更多的油；而燒烤醬糖份比例也很高。因此就算選擇了低卡潛艇堡口味，在醬料選擇上不留意，也有可能導致致肥陷阱：

蛋黃醬 64kcal

千島醬 41kcal

辣味西南醬 38kcal

洋蔥醬 18kcal

蜜汁芥末醬 17kcal

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內容獲「Aranth安曼營養」授權轉載。

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責任編輯：張沛