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【不良營商】裝修公司涉威嚇顧客簽約及繳費　2男職員被捕

社會 14:15 2022/05/31

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（曾秋文攝）

海關在粉嶺皇后山邨一間裝修公司拘捕2名職員，涉嫌在銷售裝修工程時向顧客作出具威嚇性的營業行為，違反「商品說明條例」，海關版權及商標調查科不良營商手法調查組高級督察謝子聰表示，早前接獲舉報，指粉嶺一間裝修工程公司2名男職員涉嫌對顧客施加不當影響，逼使顧客在簽約聘用該裝修工程公司前而展開工程，從而迫使顧客接受他們的施工項目，繳交裝修工程費。

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經調查後，海關今日（31日）展開行動，拘捕涉案公司60歲和59歲男職員，在涉案的裝修工程公司檢取與案有關的文件，今次是海關首次破獲裝修工程公司利用該類手法對顧客施加不當影響。案中工程涉及13萬元，顧客早前交予該公司少量金額作前期工作，但未對裝修項目達成協議，其後顧客找到另一間公司進行裝修，然而涉案裝修公司則在達成協議前擅自開工，聲稱要為該工程付出工程費和額外費用。 

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記者：曾秋文

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罪案 裝修設計 皇后山邨 粉嶺 商品說明條例 海關

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