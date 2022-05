【選科難題】大學兒子選錯科媽媽不准轉科　鄧藹霖︰冷靜探討問題非只懂反對

▲ 有大學生選錯科,媽媽卻不准他轉科。

她搖頭晃腦大聲吼道,氣勢逼人︰「我梗係唔准佢轉科啦,一年學費點可以白白浪費㗎!」

媽媽所指的,是她唸大學一年級的兒子走來向她傾訴,他發覺自己可能選錯了主科,所以讀得異常吃力,他要求轉讀其他科目,但媽媽激烈反對,並壓根兒沒有商量的餘地。

我偷偷瞥向媽媽手腕戴着的名錶,也許她的手錶已足夠支付兒子的一年學費有餘呢,她卻將重點投放於兒子轉科浪費金錢之上,而沒有關心年輕人究竟是遇上甚麼困難。

「讀乜嘢科,當初係佢自己揀㗎嘛,又唔係我迫佢嘅,點可以半途而廢㗎!」媽媽說。

我忍不住噗哧一笑,把她氣死了。「小姐呀,你剛剛買的名牌包包,買時愛死了,回到家咪一樣後悔而要返轉頭去換另一個?誰人都有機會選錯呀!」

我嘗試耐心給她解釋,十七、八歲的年輕人不太清楚自己喜歡唸甚麼科目,是平常不過的事情。有些年輕人初時以為自己是可以應付的,但真正讀的時候卻力有不逮,那是一種極之迷茫無助的感覺呀,媽媽該冷靜協助兒子深入探討問題癥結,而不是只懂反對呢!

我給她續說電影《Everything Everywhere All at Once》導演關家永的故事,他唸大學時最初是選讀會計科的,但他形容第一年的生活跟地獄沒有兩樣,最後決定退學,後來轉讀電影。

若然當天他的爸媽反對的話,今天世上就少了一位年輕有為的新晉導演呢!

全文刊登《香港經濟日報》,原題為「子女選錯科」

