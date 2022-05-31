【喝罵女童】網傳行為治療師罵哭2歲女童　涉事中心致歉已與該治療師終止合作

近日網傳一名治療師喝罵幼童的短片，影片顯示一名女子在密閉房間，疑因女童不聽話而多次向其大聲指罵，女童被嚇得嚎啕大哭。事件發酵一日，涉事中心終就事件致歉，並稱已與涉事喝罵女童的治療師解除合作關係，又指願意向正參與課堂的家庭進行退款退堂事宜。

涉事的善思成長發展中心今日凌晨在社交平台發表聲明指，指就今次事件深表致歉，亦就事件解畫。中心指，本月11日起聘用片中姓黃的女子擔任行為治療師。根據其履歷，她擁有合資格行為治療師牌照(BCBA)及6年經驗，曾負責過教統局教育項目經驗。而涉事女童本身已參加了中心的5堂課程，但由於前任導師離職，故由黃老師接手任教。

中心續稱，其後3次課堂均順利完成，亦有將課堂後訓練過程的短片傳送予家長、過程家長反應正面。不過，至5月24日，女童上完堂離開時，女童父親向黃老查詢問女童哭鬧原因，而黃老師用了15分鐘講解整個課堂的過程。同日女童母親聯絡中心想清楚了解小朋友哭鬧過程及原因，中心配合向家長提供課堂片段及要求黃老師配合家長質詢。

惟黃老師不同意及不想配合溝通，並解釋已向香港心理學會尋求專業意見，認為其個人做法恰當，故中心昨日(30日)終止與雙方合作關係。

聲明又提到，中心創辦人看了相關片段「心情非常沉重」，雖然沒有肢體上的接觸，但對黃老師的態度，亦覺得非常驚訝，認為黃老師的表現與觀課期間是有很大的落差。

教育界KOL呂詩慧昨(30日)在其社交平台上載短片，揭露有關事件，片中多次見到女童被黃老師罵至大聲痛哭，呂詩慧批評該導師的手法「嚴重失德反智和卑劣」，應被列為「教育界嘅危險人物」，並稱女童家長亦已就事件報警。

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