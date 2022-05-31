  • 29°C
香港時間 : 2022531日 (週二) 15:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【喝罵女童】網傳行為治療師罵哭2歲女童　涉事中心致歉已與該治療師終止合作

社會 14:54 2022/05/31

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

近日網傳一名治療師喝罵幼童的短片，影片顯示一名女子在密閉房間，疑因女童不聽話而多次向其大聲指罵，女童被嚇得嚎啕大哭。事件發酵一日，涉事中心終就事件致歉，並稱已與涉事喝罵女童的治療師解除合作關係，又指願意向正參與課堂的家庭進行退款退堂事宜。

涉事的善思成長發展中心今日凌晨在社交平台發表聲明指，指就今次事件深表致歉，亦就事件解畫。中心指，本月11日起聘用片中姓黃的女子擔任行為治療師。根據其履歷，她擁有合資格行為治療師牌照(BCBA)及6年經驗，曾負責過教統局教育項目經驗。而涉事女童本身已參加了中心的5堂課程，但由於前任導師離職，故由黃老師接手任教。

中心續稱，其後3次課堂均順利完成，亦有將課堂後訓練過程的短片傳送予家長、過程家長反應正面。不過，至5月24日，女童上完堂離開時，女童父親向黃老查詢問女童哭鬧原因，而黃老師用了15分鐘講解整個課堂的過程。同日女童母親聯絡中心想清楚了解小朋友哭鬧過程及原因，中心配合向家長提供課堂片段及要求黃老師配合家長質詢。

惟黃老師不同意及不想配合溝通，並解釋已向香港心理學會尋求專業意見，認為其個人做法恰當，故中心昨日(30日)終止與雙方合作關係。

聲明又提到，中心創辦人看了相關片段「心情非常沉重」，雖然沒有肢體上的接觸，但對黃老師的態度，亦覺得非常驚訝，認為黃老師的表現與觀課期間是有很大的落差。

教育界KOL呂詩慧昨(30日)在其社交平台上載短片，揭露有關事件，片中多次見到女童被黃老師罵至大聲痛哭，呂詩慧批評該導師的手法「嚴重失德反智和卑劣」，應被列為「教育界嘅危險人物」，並稱女童家長亦已就事件報警。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

【喝罵女童】瘋傳影片行為治療師喝罵2歲童至大哭　網民聲討治療中心疑刪FB專頁
13:07 2022/05/30
【喝罵女童】瘋傳影片行為治療師喝罵2歲童至大哭　網民聲討治療中心疑刪FB專頁

你可能感興趣

【喝罵女童】瘋傳影片行為治療師喝罵2歲童至大哭　網民聲討治療中心疑刪FB專頁
13:07 2022/05/30
【喝罵女童】瘋傳影片行為治療師喝罵2歲童至大哭　網民聲討治療中心疑刪FB專頁
兒童健康 小學 網絡熱話 中學 中小學教育 電子消費券 老師 治療 香港 KOL

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
18:29 2022/05/25
【靚太廚房】優品360° X德國百年鍋具品牌Berndes　2折起換購New Cerabase系列廚具
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
16:10 2022/05/23
【超豪散水餅】英超球員豪花420萬派另類散水餅　33名隊友每人一隻Rolex豪華潛水錶
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到
12:40 2022/05/20
【張敬軒演唱會】自爆入行出期患情緒病曾想輕生　軒公：張敬軒做到你都做到