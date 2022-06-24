【TOPick 獨家優惠限時搶】$268享用大館樂茶軒：手工茶啤酒下午茶二人套餐 (50份)

大館樂茶軒限時優惠

TOPick會員獨家專享優惠 $268 享用手工茶啤酒下午茶二人套餐

【TOPick 獨家優惠限時搶】大館樂茶軒與TOPick新聞聯手送出TOPick會員專享優惠，立即登入或註冊成為TOPick會員 並按下文中「限時搶」按鈕即可拎走獨家優惠！

首50位參加者可獲大館樂茶軒優惠券一張，以會員獨家優惠價 $268 享用手工茶啤酒下午茶二人套餐。

會員登入後以按取文章內「限時搶」按鈕為準，先到先得，數完即止！

下午茶詳情：

1）碰碰香西梅豬柳 Rolled v. pork with prune

2）芒果醬芝士卷餅 Mango & cheese pancake

3）迷你串燒雜菜 Mini skewers

4）芥末蜜糖小雲吞 Deep fried honey master wonton

5）西班牙脆皮豬 Spanish-style Crispy v.pork belly

6）黑松露朱古力奶凍 Black truffle chocolate panna cotta

使用條款：

1）適用時間：星期一至四：2:30pm-6:00pm（星期六、日假期及指定日子不能使用）

2）需要電話預約方能使用

3）部分食品如賣完，將會以其他食品代替

4）餐廳保留最終使用決定權

地點：中環荷李活道10號大館 01-G06舖 (電話：2564 5777)

【限時搶玩法】：

- 下載及開啟hket App

- 在6月24日下午1時 - 6月26日下午1時期間以TOPick會員身份登入hket app

- 「限時搶」活動文章內會出現「限時搶」按鈕，點撃按鈕即可獲取獨家優惠！(如下圖)

首50位參加者可獲大館樂茶軒優惠券一張，以會員獨家優惠價 $268 享用手工茶啤酒下午茶二人套餐。先到先得，送完即止，優惠券不可挑選及更換。

得獎準則：於指定時間內以TOPick會員身份登入hket app並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得優惠券，名額數量有限，送完即止。

截止日期：6月26日(星期日)下午1時正

公佈得獎：7月5日(星期二)以電郵形式發送優惠券給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱



如有問題，歡迎查詢

電郵： topick.mktg@hket.com

Whatsapp查詢

條款及細則：

- 每位參加者均須 讚好 TOPick新聞 Facebook專頁 及登記成為TOPick會員 (免費)，如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

- 每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得此優惠，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

- 任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

- 如得獎者領取優惠券後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

- 一經遞交即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick及大館樂茶軒保留一切最終決定權。