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【第五波疫情】今日新增329宗確診　35宗屬輸入個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/05/31

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（31日）出席記者會，交代疫情最新發展。

【16:40】中環酒吧Zentral再多4人確診　The Iron Fairies再多10宗個案

中環酒吧「Zentral」再多4宗確診個案，群組累計共27宗個案；另一群組「The Iron Fairies」今再多10宗個案，共32宗個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:36】會展再增一名員工疑感染BA.2.12.1

會展再增一名員工疑感染BA.2.12.1，任職倉務員，曾到過員工餐廳，在5月26日發病，5月28日檢測陽性（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】

再多1宗BA.5及6宗BA.2.12.1輸入個案。

【16:35】沒有新呈報死亡個案

今日沒有新呈報的死亡個案，第5波疫情累計9,165宗死亡個案。

【16:33】27宗學校呈報個案

張竹君表示，學校錄27宗陽性個案，涉及20名學生及7名職員，分別來自24間學校。去7日有5學校有兩宗或以上個案，其中3間學校的個案有流行病學關連（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】本港今日新增329宗確診

本港今日新增329宗確診，當中114宗屬核酸陽性、215宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達120萬宗確診。

今日錄得35宗屬輸入個案。有19宗在機場檢測陽性，有16宗於檢疫酒店確診，大部分樣本在第3日至第5日檢測陽性。

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記者：TOPick港聞組

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