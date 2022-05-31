【學校疫情】學校錄27宗陽性呈報　過去7日有5學校有兩宗或以上個案

▲ （曾耀輝攝）

本港今（31日）增329宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

張竹君表示，學校錄27宗陽性個案，涉及20名學生及7名職員，分別來自24間學校。過去7日有5學校有兩宗或以上個案，其中3間學校的個案間有流行病學關連。包括有一間學校累計有9學生及4職員確診，其中2名職員及1名學生前幾天確診，最後上學日是本月24日至26日，學校25日已經轉上網課，明天可以上學，其他學生及老師每天檢測均呈陽性，有機會已經告一段落。

另外兩間學校，其中一間有兩名學生確診，來自同一家庭。而餘下一間學校的兩個個案則是同班同學，但沒有一起進行除口罩的活動。

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記者：黃小冰