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【人事變動】消息：港澳辦常務副主任張曉明　調任全國政協副秘書長

政治 15:44 2022/05/31

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消息指，張曉明將調任全國政協副秘書長。（經濟日報資料圖片）

港人熟悉的國務院港澳辦常務副主任張曉明，消息指，調任全國政協副秘書長，其新崗位仍然為正部級，並且已於昨日報到。

張曉明長期在中央港澳系統工作。早於1986年大學法學碩士畢業，他即加入國務院港澳事務辦公室，曾任港澳辦前主任廖暉的秘書。2012年12月18日，張曉明出任香港中聯辦主任，進入中共中央港澳工作協調小組，2017年9月，他接替王光亞，出任港澳辦主任，2020年2月，中央將中央港澳工作協調小組，升格為領導小組，全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍，出任港澳辦主任，張曉明職務相應調整，改任分管日常工作的副主任（仍是正部長級）。

2012年，張曉明來港出任中聯辦主任，期間香港發生佔領運動，他曾以「太陽照常升起」作回應。

另外，澳門中聯辦主任昨日都新任命，鄭新聰接替傅自應。據了解，今年港澳系統會陸續有人事變動，包括香港中聯辦。

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撰文 : 傅流螢

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