【日本通關】日本下月開放旅行團遊客入境　泰國實驗團入境3日爆確診

▲ 日本通關前夕，有入境當地的實驗旅行團爆確診個案。

日本原定於下月10日開放部分外國旅行團遊客入境，逐步解除已實施2年的防疫觀光禁令，詎料一個於日前到訪當地的實驗性質旅行團，昨日有一名泰國遊客確診。同團總共4人，目前已全部被送往隔離。

日本「共同社」報道指，日本於本月24日起邀請美國、泰國、澳洲和新加坡等4國參與測驗性質觀光。4國總共有15個旅行團，50人抵日觀光。是次實驗旅行團，旨在確認防疫對策和相關應對，惟行程謹開展到底三日，就爆出有旅行團遊客確診的消息。

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據悉，有人確診的泰國旅行團為，團員為年齡介乎30至50多歲的4名男女，27日抵達福岡機場後，29日當日計畫前往大分縣觀光，至30日上午，有旅客報稱「喉嚨痛」，經篩檢後結果呈陽性。不過該患者未發燒且症狀輕微，目前已安排至隔離設施。至於其他3名旅客雖為密切接觸者，但都沒有症狀、篩檢結果也呈陰性，目前正在旅館隔離。

日本首相岸田文雄上周四宣布將從下月10日起，開放部分外國旅行團遊客入境。而日本政府先前也公布從6月1日開始實施「紅黃藍三級式」旅客入境防疫措施，預計將有80%赴日外國旅客能符合防疫要求，且不必接受任何病毒篩檢或隔離。惟今次實驗旅行團入境後有旅客確診，有評論就認為，會為日本逐步開放觀光限制蒙上陰霾。

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責任編輯：王明芳