【#Metoo】港姐麥皓兒開名投訴遭收音師非禮　TVB回應：嚴肅跟進有關事件

TVB女藝人麥皓兒昨日（5月30日）在社交平台發文，提到近日在拍攝新劇《下流上車族》時被性騷擾，開名大爆男收音師的惡行，直指男方替她攝咪時粗暴拉扯其裙子，此舉令她大感驚訝和不安，TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢時表示正在嚴肅跟進有關事件。

近日TVB發生「#Metoo」事件！正在拍攝劇集《下流上車族》的麥皓兒昨日在其個人社交平台爆料，指近日開工時被性騷擾，更開名斥責男收音師的惡行。

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企業傳訊部就此事回覆傳媒查詢，表示會嚴肅跟進有關事件：「已作跨部門溝通，並與相關藝員及幕後工作人員理解情況。」

麥皓兒昨日發文，透露前日為新劇作首天外景開工，就發生不愉快事件：「從未遇過如此不專業，行為上如此不尊重女性演員的那位『收音師』叫『劉健明ERIC』，首次合作的。在沒有知會下，突然粗暴地在我背後大力扯開我條裙將收音咪插落我腰下再較下....的位置，左右來回移動，頓時令我感到非常驚訝不安，很不舒服。」

▲ （instagram圖片）

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麥皓兒續表示當刻我反應過來後，她立刻說自己安裝便可，大力從對方手中搶回收音咪，但對方非常不滿地回應，態度不友善兼發晦氣。

她寫道：「無論是有心還是無意，這是我絕不能接受他對我做的其中之一個行為，還有....至於有關他的工作態度，言行舉止，專業操守，更是…相信同行的一定會清楚明白專業收音師的操守，在協助演員SET咪時，是絕對不會作出這樣不適當的行為。」

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麥皓兒事後接受媒體訪問稱，該收音師為係外判員工，起初想翻開其衣服，於胸口位置替她「攝咪」，她頓時以手護胸，但男方完全覺得自己沒有問題。其後再為她「攝咪」時，對方扯開其裙子，已碰到其打底褲和內褲，令她感到驚訝及不安。

麥皓兒續稱以往「攝咪」，收音師會安排女性工作人員作出協助，或者交由女藝人自己處理，她表示已跟監製反映事件。至於跟麥皓兒拍拖8年的男友丘梓謙於IG轉發女友的帖文，然而留言：「絕對不能容忍」，開腔力撐女友。

▲ 男友丘梓謙（instagram圖片）

麥皓兒於2007年參加《香港小姐競選》，雖然最後八強止步，但被選中為遊戲節目《味分高下》當味之天使的「忌廉」，及後並參演多套劇集，但一直以閒角為主。

當中她在劇集《一屋老友記》、《降魔的2.0》、《純熟意外》和《寶寶大過天》等都有亮眼表現而為人熟悉。

除拍劇外，麥皓兒亦為歌手，主打唱兒歌，曾推出「洗腦兒歌」《請你食麺》及《食甜品》，也擔任唱歌導師，教授小朋友唱歌技巧，更有「小鄧麗君」之稱號。

至於在感情方面，她與男友「蔥頭」丘梓謙拍拖多年，二人亦愛得高調。