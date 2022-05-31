【她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN新劇做「男神收割機」　自爆為劇集獻第一次

▲ Viu Original原創劇《她和她的戀愛小動作》。

「黃Viu煲劇平台」於今日（5月31日）舉行《她和她的戀愛小動作》開鏡儀式，資深電影人兼劇集監製伍健雄、編劇兼導演羅耀輝及黄鐦，與一眾演員包括吳家忻、林千渟、陳毅燊（ANSONBEAN）、陳湛文、周祉君、栢天男親身到場切燒豬，場面熱鬧。

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林千渟自爆喜歡怪男？

「新晉女神」吳家忻和「文青女星」林千渟在Viu Original原創劇《她和她的戀愛小動作》攜手合作，扮演個性天南地北的室友。

千渟透露角色「Ling」個性內斂，既期待愛情又怕受傷害，後來在家忻飾演的「Hayley」影響下，二人逐漸「中和」，變得愈來愈相似。她也笑言眼見「Hayley」裙下之臣眾多，難免心生羨慕，不過現實中的她卻鍾情「怪男」：「我唔鍾意太靚仔，反而容易被奇怪位吸引！」

作為新一代最具潛力的演員，三位主演被問到事前準備，家忻笑謂與千渟本身份屬老友，加上開拍前數度參與圍讀，因此默契極佳！

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ANSONBEAN為新劇獻出「第一次」

劇中攞正牌「收割」女神家忻的ANSONBEAN則大讚兩位拍檔友善開朗，三人合作愉快，他還自爆將為新劇獻出「第一次」，又指收到劇本後一直追看故事，簡直欲罷不能，而「女友」家忻也隨即大賣關子：「大家一定要期待下，到時記得睇劇！」

在劇中演ANSONBEAN「女友」的家忻亦大賣關子：「大家一定要期待下，到時記得睇劇！」她更大膽表示毋須向正牌男友林家熙（Locker）報備：「我哋係專業演員，大家明白㗎喇。」

另外，劇集的客串陣容亦相當吸引，監製預告每集都會有特別嘉賓出演，而且每個客串角色都個性「獨特」，例如有「控制狂營養師」陳湛文、令女主角一見鍾情的「超級靚仔」栢天男、「執著電影男」周祉君、「手指尾男」岑珈其等。