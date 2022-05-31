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【日本旅遊】東瀛遊指已有約6組人報名日本團　6月15日已成行

社會 15:43 2022/05/31

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（istock圖片）

日本下周五（6月10日）起，恢復接待外國旅行團，香港入境者毋須出示疫苗接種證明，亦獲豁免入境檢測及隔離。東瀛遊上周五（27日）推出日本7天小包團行程後，其執行董事禤國全稱，剛過去的周末接獲大量查詢，已有5至6組客人成團，最快下月15日出發。

東瀛遊推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，最快6月11日出發，2人成行，連回程檢測費用每人團費28,989元，詳情即看【下一頁】。禤國全指，過去的周末大量市民經網上、電話及門市查詢，暫時已有5至6組客人報名，6月15日已確定成行；亦有20至30組客人正在問價諮詢階段。

他估計，有關每團人數、行程日數及簽證事宜下周日本政府將會公布；他又指，受限於本港仍實施7天入境隔離，報團人數較少，相信撤銷隔離政策後，旅行團的銷情會更好。

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記者：陳麗娜

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