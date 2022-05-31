【日本旅遊】東瀛遊指已有5至6組人報名日本團　6月15日已成團

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日本下周五（6月10日）起，恢復接待外國旅行團，香港入境者毋須出示疫苗接種證明，亦獲豁免入境檢測及隔離。東瀛遊上周五（27日）推出日本7天小包團行程後，其執行董事禤國全稱，剛過去的周末接獲逾10萬宗查詢，已有5至6組客人成團，最快下月15日出發。

東瀛遊推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，最快6月11日出發，2人成行，連回程檢測費用每人團費28,989元，詳情即看【下一頁】。禤國全指，上周六至今相關行程的網上點擊率超過10萬、單日電話查詢達100宗，而門市每日都有數十名市民查詢，暫時已有5至6組客人報名，6月15日已確定成行；亦有20至30組客人正在查詢小包團價格。

他估計，有關每團人數、行程日數及簽證事宜下周日本政府將會公布；他又指，受限於本港仍實施7天入境隔離，報團人數較少，相信撤銷隔離政策後，旅行團的銷情會更好。

東瀛遊去年1月遣散120位前線導遊員工，禤國全表示，集團於去年底及今年初已陸續聯絡有關員工，當中有約七成表示有意重返崗位。他續指，有見員工復職後首數月、出團數字或未及疫情前水平，並導致員工薪金比以往有所減少，因此集團將會在期間為員工提供「包薪」制度。

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記者：陳麗娜