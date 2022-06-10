【父親節2022】繼父病逝學懂珍惜眼前人　張彥博與生父關係更密切：只希望爸爸身體健康

▲ 張彥博收獲親父和繼父的愛。

藝人張彥博自小父母離異，生長在單親家庭的他卻從來不缺乏愛，阿博坦言媽媽再嫁後令收獲親生爸爸及繼父兩份父愛。繼父於去年病逝，令張彥博學會了珍惜眼前人，愛要及時。張彥博與親父的關係更密切，現正在內地工作的阿博今年未能與親父共渡父親節，他接受Topick記者的訪問時說：「只希望爸爸身體健康。」

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亦師亦友的關係

張彥博與親父不單是父子關係，還是師生關係，阿博讀中學時，爸爸在他就讀的中學任教體育科，張爸爸從小就文武雙全，成績好體育好，但偏偏張彥博在學校成績中下，「我那時候是全級200幾人，我考200。」阿博對讀書毫不緊張，令張爸爸非常激氣：

我考試的時候他是監考官，他經常巡來巡去都是巡我那行，看我懂不懂答問題，考完試通常有2-3日改卷時間，最開心可以去玩，但我一考完幾個鐘，爸爸就知道我成績，因為他看著miss改卷。

張爸爸每次看完試卷後很激氣：「我個仔答啲咩，真係激死，我教書，點解個仔讀書讀到咁樣。」張彥博成績不好，但惟獨體育成績不錯，中學時代體育都頭三甲，可能遺傳了少少爸爸的體育細胞。

爸爸每月幫補租金

反叛期是每個家長最頭痕的事情，張彥博18歲前都是跟爸爸同住，兩人在學校家裡都經常見面，難免有磨擦，去到14、15歲的階段，正值反叛期，父子更加難以溝通：

他又管我，我又不喜歡給他管。當時的他覺得爸爸很寸，爸爸經常掛在嘴邊『點解爸爸我咁叻，點解你咁蠢』?父子關係一度結冰。

直到張彥博20多歲的時候，他才感受到爸爸一直在遠距離守護著他，阿博說：

我自己搬了出來住，租金是一種壓力，當時我沒有錢時，他就每個月給我千多元零用，怕我冇錢交租，當時其實爸爸已經再婚有自己的家庭。

阿博回想起爸爸的教導，他覺得爸爸的教仔方法是放手讓他去碰釘：「他由細到大教我一樣嘢，他不會給我太多，但會給我足夠的，他要我捱要我碰釘，其實我搬出去住，遇到好多問題的時候，我都回想起他教我的東西。」

每個父母都擔心仔女的前途，張彥博16、17歲時，爸爸有一天問他「其實你有什麼目標方向呢?」當時我答讀完書就出來工作，當時我讀電腦，就說做電腦，我又激到他「死死吓」，因為我是他第一個小朋友，我之後有兩個同父異母的妹妹，可能我前車之鑑，爸爸慢慢懂得與小朋友溝通：「我兩個妹妹讀書讀得非常好，可能我後母都教得很好。」

說到要給他碰釘，張彥博就回想起兒時爸爸教他游水的「非常方法」：

我3歲時他掉了我落泳池，等我自己學游水，學游水全憑自己摸索出來，他就在旁邊觀察不會令我有生命危險，很快我就可以像魚一樣潛來潛去。

長大後張彥博更考獲救生員牌，他笑說：「多謝他教識我游水，等我有一日失業時，多一個生存技能。」

青春期的張彥博與爸爸的關係不好，但兩父子有一種共同語言就是音樂，原來爸爸是他結他的啟蒙老師，兩父子經常夾Band，用結他來溝通：「當他見到我有興趣時，他就放手給我去做。」

說到最難忘的父親節禮物？張彥博說是「激到爸爸好難忘」：「當年20出頭，個性又比較單純，當時很流行傳銷，我很想做這門生意，爸爸出錢幫我，最後錢就蝕光了，能夠拿回只是一些貨，那些貨是手錶，我就當父親節禮物送給爸爸，其實是爸爸買禮物給自己，但他不介意，到現在那隻錶仍然有保留。」

▲ 張彥博大談與親父及繼父的父子情。(ig圖片)

現在張爸爸已經離開教職，享受退休人生，可能是繼父突然離世的緣故，張彥博開始擔心爸爸的身體：

他教30幾年體育，他50幾歲都跟學生在操場跑。

他叮囑爸爸每年都要做好身體檢查。因為早前爸爸曾經突然入急症，當時非常害怕，不久前繼父才離世：「那時候就像天塌下來，心想不會吧！全家都很擔心，爸爸很硬頸，覺得不需要擔心，那時開始我好照顧家人的身體，更加開始照顧好自己的身體，因為我都不想其他人擔心。」

張彥博現在一有空就會陪爸爸去教會，共同信仰都是大家的溝通語言：「6歲起就跟他去教會，現在一星期都總有兩至三次見面食飯打波。

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繼父負起照顧媽媽的重任

18歲後的張彥博開始跟繼父同住，去年Uncle病逝，張彥博守候在旁，並發文感謝他背起了照顧媽媽的責任，給他時間和空間去追我的演藝夢。雖然Uncle已去世一年，但阿博指有時回到家看到一些物件都會「睹物思人」：

他鋪過的地氈，他買了很多藥在家，不病不知道，一打開個櫃，原來他已經買了往後10年要吃的藥，入爆了櫃，我看到都會想『會不會誇張了點？』我食開中藥，他都會準備給我，他走了之後我都不知道在那裡買，只有他自己才知，他晚年時，自己去讀中醫，考很多牌。不過能醫不自醫。

在張彥博的心中，Uncle感覺似江湖大佬，很講義氣又見識廣博，年輕時已經去過很多不同的國家，人生閱歷豐富，所以張彥博很喜歡跟他聊天：

跟他聊天有很多東西可以學到，尤其是我是演員，我需要很多不同的故事，我聽很多他說做水貨的經歷，在歐洲的其他地方，遇見很多的事跡，這些都是一個幾特別的故事。

說到送過什麼父親節禮物給Uncle？張彥博說每次他都說不要，他覺得自己的責任就是要照顧好媽媽，有段時間媽媽情緒不穩，我們兩個男人就是輪流照顧他，媽媽都是我跟他的共同話題，當媽咪睡了的時候，我跟他就會討論一下媽媽的精神狀況，要不要安排家庭活動，因為Uncle是做生意，晚年的時候他仍然想到內地做生意，不過後來他都覺得自己不應該再衝，多點時間看著媽媽，他願意退下來看著媽媽，讓我衝刺事業，他負責了看住媽咪的重任，叫我不用擔心。

Uncle經常下廚煮兩味，在他臨走前的一段時間，煮得特別頻密，可能自知自己時日無多，張彥博回想起最難忘的是Uncle煲的鯪魚葛湯：

煲葛湯其實工序很多，他煲的湯是會落重料及很多工序，買條魚回來就要煎香，做足所有工夫，跟我媽媽煲的差很遠，也很好味。他臨走前兩年，他知道我想飲就即刻煲，當時沒有想太多，只是覺得他為何經常煲湯煮飯，原來他知道自己時日無多，煮得一餐得餐，現在回想起來很感動。

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記者：陳麗薇