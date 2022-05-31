【變種病毒】多一名會展員工疑染Omicron BA.2.12.1　曾到員工餐廳用膳

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（31日）出席疫情記者會。

本港今增329宗確診，再多一宗懷疑染Omicron BA.2.12.1個案，涉及一名在會展新翼一樓工作的倉務員，和早前確曾個案的工作地點不一樣，但曾在員工餐廳吃早餐，5月26日發病，但5月26及27日檢測均陰性，到28日檢測陽性。鑑於有新個案，5月25日及26日早上7時30分至8時曾在員工餐廳用膳的人需要強制檢測。

張竹君指，中心27日在會展員工餐廳及更衣室採取的逾150個環境樣本均呈陰性。

張竹君表示，新患者到訪員工餐廳的時間與和早前確診個案有重疊，可能當時有傳播，會再做一次強制檢測看會不會有機會找到新個案，因患者是於傳染期內到員工餐廳用膳。

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記者：黃小冰