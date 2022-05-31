【疫苗研發】港大招募1,800人試打國藥二代疫苗　孔繁毅：預期冬天再爆疫

▲ 港大招募1800人接種國藥二代疫苗，孔繁毅：預期冬天再爆疫。（曾耀輝攝）

Omicron變種新冠病毒全球流行，國藥自去年底起研發針Omicron的第二代滅活疫苗，今年2月底更委託香港大學在本港開展臨床試驗，目標在7月完成招募1,800人參與接種，預期10月有研究結果。帶領研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅形容，現在是最好時機進行相關研究，因預期冬季會再爆疫，期望該疫苗保護力可維持一年、防感染率提升至6至7成，而防重症率達9成或以上。

港大計劃招募從未確診、沒有對任何藥物有過敏反應，及沒有嚴重長期病患的1,800名成年人，再分組隨機接種由國藥研發針對Omicron BA.1病毒株、由不同藥廠生產的2款第二代疫苗，或國藥原始疫苗。參與者需接受一年的監察，期間定時返回中心進行抽血及臨床檢查，以檢視體內中和抗體、igG抗體水平，及疫苗安全性；就參與研究所付出的時間及交通費，可獲發約數百元現金津貼。

▲ 港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（曾耀輝攝）

港大目標7月完成招募、8月完成接種、10月完成數據分析，11月提交疫苗上市審批申請，目標今年內可將第二代疫苗給予市民接種。孔繁毅期望該疫苗保護力可維持達一年，並將防感染率由現時疫苗的2至3成，增到6至7成，而防重症率可達9成或以上。

孔繁毅認為體內抗體水平可反映疫苗保護力，又形容「現時為最好時機去做（疫苗研究），推算冬天再有爆發，因病毒係比較凍環境下係更活躍」。計劃已得到衞生署批准，參加者可獲發臨時疫苗通行證、即是等同已接種了第三針或第四針疫苗。

本港近日再現酒吧群組，特首林鄭月娥今表示，未必在6月下旬按原定計劃落實放寬第三階段措施，包括撤銷處所限制，如場地人數、營運時間、不准現場表演或跳舞等；孔繁毅認為，7月後再放寬防疫措施需視乎多方面因素，如輸入個案減少，以及本地確診人數達雙位數才有條件考慮。他又指，有機會夏天可在戶外脫口罩，但冬天則需再戴口罩，因病毒在冬天較活躍，預期會再次爆疫，而且戴口罩亦可預防流感及其他上呼吸道病毒。

昨實施「疫苗通行證」第三階段，孔繁毅認為未來2至3年都要維持，因社區免疫屏障是取缺整體感染程度及疫苗接種率，如數年後免疫屏障高，而新冠病毒出現變化不大：「可能係隨市民想唔想打，或者最近有冇感染過，而去決定打唔打。」

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記者：鄧凱文