【疫苗研發】港大招募1800人接種國藥二代疫苗　孔繁毅：預期冬天再爆疫

▲ 港大招募1800人接種國藥二代疫苗，孔繁毅：預期冬天再爆疫。（曾耀輝攝）

Omicorn 變種新冠病毒全球流行，國藥集團自2021年12月初起研發針對性疫苗，完成動物實驗後，今年2月底委託港大臨床試驗中心統籌在本港開展的臨床試驗，現計劃7月完成招募1800人參與接種，預期10月完成數據分析。帶領研究的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，期望研究疫苗可維持保護力達一年，防感染率提升到6至7成，而防重症率達9成或以上。

孔繁毅表示，2月24日與中國生物舉行首次會議，花約3個月取得衞生署批准及疫苗進口證後，5月27已開始為志願者接種。港大目標7月完成招募、8月完成接種、10月完成數據分析，11月提交疫苗上市審批申請。

▲ 港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅。（曾耀輝攝）

港大計劃招募1,800人，平均分2組，分別接種2至3劑滅活或mRNA 疫苗，其後再隨機安排分別接種由中國生物研發針對Omicron BA.1研發的第二代疫苗，或國藥原始疫苗。

兩劑研究疫苗會在相隔28天接種，參加者其後需接受一年的監察，期間需定時返回中心進行抽血及臨床檢查，以檢視體內中和抗體、igG抗體水平，及疫苗安全性。孔繁毅解釋，由於現時疫情緩和，承認較難檢視疫苗防感染成效，但認為體內抗體水平可反映疫苗保護力。

他續指，希望該疫苗可維持保護力達一年，並將防感染率由現時疫苗的2至3成去到6至7成，而防重症率9成或以上，又形容「現時為最好時機去做（疫苗研究），推算冬天再有爆發，因病毒係比較凍環境下係更活躍」。

港大臨床試驗中心執行總監游廣智表示，暫已有500人登記，當中100人已接種，參與者會在西營盤中山紀念體育館接種疫苗，而他們會獲發約數百元現金，津貼參與研究所付出的時間及交通費。衞生署會視接種研究疫苗為符合疫苗通行證要求。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文