【排便危機】男子便秘數天谷大便致腦出血　心臟科醫生：用力排便可致心跳減慢

▲ 台灣一名男子連續數天便秘，因太用力排便導致腦出血。

許多人都經歷過腸胃不適便秘之苦。台灣一名52歲男子連續數天便秘，因腹部不適求醫，結果發現他的血壓偏高，並出現意識模糊、叫不清醒的情況，其後發現他是太用力排便導致腦出血，所幸及時搶救未有生命危險。

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綜合台灣媒體報道，長安醫院神經外科主任朱彥澤最近分享一宗病例，表示台中一名52歲陳姓男子本身有高血壓病史，連續數天便秘，因腹部不適求醫。醫生診症時發現他血壓偏高，並有意識模糊、叫不清醒的狀況出現，於是立即為他安排腦部電腦斷層掃瞄。

病人經檢查後，發現左腦有腦出血情形，經手術後已清除大部分血塊。醫生判斷病人是大便時太用力，導致腹壓和血壓上升，造成腦出血；而又因出血位置接近「腦室」，引發阻塞性水腦症。經搶救後病人已恢復清醒，並被轉往一般病房繼續觀察。

朱彥澤表示，「腦室」負責儲藏腦脊髓液，有緩衝保護和代謝循環等功能。當大量血塊倒入腦室後，腦脊髓液受阻塞，就會變成「水腦症」，令病人變得嗜睡。

用力排便易突然暈倒

用力排便有一定危機？香港心臟專科學院院長陳藝賢曾受訪稱，任何人用力排大小便，以及前列腺肥大的人士用力小便時，也有機會刺激交感神經中的「迷走神經」，令心跳減慢、血壓降低，導致心臟輸出在短時間內減少，大腦供血量減少，因而突然暈倒。

陳藝賢續稱，上述情況常見於一般市民身上。當身處「侷促」的環境，加上站得久，飲水量少，也有機會出現以上反射作用，令「迷走神經」受刺激，因而昏厥，但屬於良性情況。暈倒後，會減慢「迷走神經」的活動，當心臟輸出回復正常，就會醒來，為較常見的生理現象。

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責任編輯：羅嘉欣