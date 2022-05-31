張曉明已向全國政協報到　港澳系統陸續有重大人事變動

▲ 消息指，港澳系統陸續會有重大人事變動。（經濟日報資料圖片）

候任特首李家超昨日赴京接受任命，獲中央領導人接見時，席間未見港人熟悉的港澳辦常務副主任張曉明，政圈人士以為這是因疫情，出席會面人數減少，但原來，張曉明已調任全國政協副秘書長，昨日已到全國政協報到。

可靠消息指，中央的港澳系統，今年將陸續有重大人事變動，包括港澳辦和香港中聯辦。

張曉明由於長期在中央港澳系統工作，與香港政商界不少人十分熟稔，特別是他於2012年來港出任中聯辦主任，至2017年才調返北京，接替王光亞，出任港澳辦主任。但香港在2019年爆發反修例風波之後，中央大幅改革港澳系統，2020年1月，中央免去香港中聯辦主任王志民的職務，任命駱惠寧接任，王志民回京後，出任中央黨史和文獻研究院副院長（正部長級）。

中央在2020年2月，把中央港澳工作協調小組，升格為領導小組，港澳辦主任也同樣升格，並由全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍出任，原主任張曉明職務相應調整，改任分管日常工作的副主任（仍是正部長級）。

消息人士表示，中央認為，香港已由亂轉治，目前是由治及興的關鍵期，中央港澳系統也將相應作出調整，以切合新形勢。

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