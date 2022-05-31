黃妍邀Pandora+麗英交換合唱　重編《東京一轉》混合《輕盈》版本

▲ 黃妍跟麗英合唱。

唱作女歌手黃妍（Cath）近日邀得樂隊Pandora和麗英合作玩Crossover，各選對方一首作品再合唱。

Cath透露去年在疫情期間，也曾邀請Pandora玩Crossover，當時已留下好印象，相隔一年，再次合作，原來與Cath的填詞人好友王樂儀有點關係，Cath說：「原來Pandora之前聽過我首《天光前》而認識王樂儀，之後就找她寫了《風月》，早前在電台聽到《風月》覺得好好聽，所以傾Crossover時，就決定唱《風月》。既然唱開，就玩埋《Little People》。」

Cath說：「我唱《Little People》多數都係琴嘅版本，同Pandora的Tony試了一個新版。其實首​歌幾難彈，Tony執了個男女合唱版本，好似無試過合唱，呢個版本都好聽！」

▲ 同Pandora的Tony試了一個新版。

除了Pandora之外，Cath亦有與麗英一齊玩Crossover，她們分別以《輕盈》及《東京一轉》「混」在一起！

看上去總是easy going的Cath，一講到音樂，便半點也不讓步，今次的Crossover也是一樣，她自認是個煩人：「如果要砌medley的話，都要砌到好似一首完整嘅歌先會過到自己嗰關。麗英亦好好，因為有時驚自己改咗，歌手可能未必喜歡，好彩她又覺得幾得意，即係『輕盈地去到東京一轉』嘅感覺咁囉！」麗英十分欣賞：「​要多謝Cath真係好用心咁將〈輕盈〉同〈東京一轉〉再Rearrange成一首好好聽嘅歌。」其實兩人早在Viu TV節目《歌手‧們》合作過，到今次的合唱，兩人均表示期待，麗英更明言希望將來再有機會合唱。

​雖然做這種Crossover要花的工夫很多，但Cath十分享受：「幾好玩，幾喜歡呢類嘅medley，如果喺啲Live度要做啲Medley，我都會用心去砌，好似之前有啲音樂會咁，我都有咁做，好彩最後出嚟嘅效果大家都鍾意，我覺得好似去學習一首新嘅歌咁，如果將兩首或更多嘅歌拼埋一齊，去變成一首新嘅歌咁，呢個就係音樂好玩嘅地方，好鍾意！」

今次有不少網民都留言讚好聽，甚至吸引到對方的粉絲！有網民說：「因為麗英所以入咗嚟，真係好好好鍾意《東京一轉》，今次加埋《輕盈》轉咗個曲風都好正！兩個都好好聽」、「黃研把聲好似播緊CD，再加麗英可愛嘅聲」等，令Cath感到很欣慰。

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