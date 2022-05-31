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【酒吧爆疫】中環Zentral及The Iron Fairies再多14宗個案　共有逾200訪客未做檢測

社會 16:39 2022/05/31

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中環酒吧The Iron Fairies爆疫。（陳靜儀攝）

中環德己立街酒吧「Zentral」爆疫，其中一人在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職教籃球班，數名學生人染疫；而另一爆發的中環酒吧「The Iron Fairies」群組客人曾除口罩周圍走及跳舞。衞生防護中心日前公布，指兩間酒吧同一時段分別各有700人次到訪。

本港今日（31日）新增329宗確診個案，當中35宗為輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，「Zentral」再多4　宗確診個案，群組累計共27宗個案，涉及15男12女，5月20至29日發病，大部分是5月24至26日發病。

另一群組「The Iron Fairies」今再多10宗個案，累計共32宗個案，涉13男19女，分別在5月23至29日發病，一半以上有病徵，有十多人無病徵。她又說現時仍未找到兩間酒吧的感染染頭，又指日前曾有兩名患者曾同一晚到訪過兩間酒吧，他們是先到「Zentral」之後再到「The Iron Fairies」，兩個群組至今累計57宗感染個案。

被問到當局追蹤兩間酒吧曾到訪的700人情況，張竹君表示，兩間酒吧共有逾200訪客未做檢測。她又認為是否找到源頭個案都不是大問題，指社區有200至300宗個案每個都有傳播鏈，但不希望有大型的群組爆發。至於酒吧是否有違規，她認為有待相關部門交代。

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記者：郭詩詩

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