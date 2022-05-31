【反走私】爛角咀破約5千萬元內河船走私案　海關拘6男

▲ 海關偵破約五千萬元內河船走私案件。（曾秋文攝）

海關今日（31日）表示，於爛角咀對開海域偵破一宗涉嫌利用內河船結構空間收藏走私貨物的案件，檢獲一批估計市值約5,000萬元的懷疑走私貨物，包括電子產品、高價食材、化妝品和雪茄，拘捕6人。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜表示，較早時海關鎖定一艘目標內河船，前日（29日） 發現該艘內河船在葵青區上貨後再駛往油麻地卸貨區對開海面，停留之後再折返卸貨區，將剛才的貨物卸在岸上，相信走私分子利用短暫停留海上時間，將大批走私物品收藏在船內，其後再駛往香港西面水域停泊等候機會離港，昨日（30日）中午時份，當內河船正駛往內地時，海關把它截停檢查。

海關發現船上有6名內地船員，報稱有9個貨櫃箱準備送往內地蛇口，由於貨櫃箱在船上擺放的位置不尋常，因此引起關員懷疑，經搜查後，在其中一個壓水倉內發現大量走私貨物，包括電子產品、高價食材、化妝品和雪茄，以及1噸燕窩，總值約5000萬元。其中燕窩約值1500萬元。因內地對燕窩進口有嚴格限制，不法分子把大批未經檢疫的燕窩偷運內地，如成功偷運到內地將會對民眾健康造成嚴重影響。此外，今次走私貨物如成功運往內地可逃避4300萬元的稅款。

鄭德喜表示，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例任何人輸入或輸出未列作未列在倉單的貨品，一經定罪最高可被罰款200萬元和監禁7年。

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記者：曾秋文