【紓緩童路】13歲獨生女肺癌離世　媽媽7年後收「母親節」咭淚崩釋懷

▲ 13歲女童因肺癌離世，媽媽7年後收「母親節」咭淚崩。

每年的五、六月，我都會想起這件事 …

有一年的母親節很特別，因為我終於可以兌現我在七年前的承諾。當年，有一位患了肺癌的13歲女孩琳琳在臨終時交給我兩張咭，叮囑我在七年後的「母親節」和「父親節」把這兩張咭分別送到她的父母手上。當時的我戰戰兢兢的接過兩張咭，我無法推卻她的囑託，只能被迫地接受，感覺手上的咭重得像兩塊大石頭。七年不是短日子，世事無常，我如何確保自己不負所託呢？

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我除了不能遺失這兩張咭外，也不能忘記七年之約。雖然琳琳沒有說明這兩張咭上寫了甚麼，我也不明白為甚麼是「七年」，可是我知道它們的重要性。七年來，我與琳琳的媽媽一直保持聯繫，陪伴她走過哀傷路。琳琳是父母的獨女，是他們的掌上明珠。失去獨生孩子的傷痛特別難癒，有句話說，「失去我們的父母像失去我們的過去，而失去孩子就是失去我們的未來」，可見喪孩的傷痛不單是不捨和思念，更難的是要重找生活的目標和盼望。

感恩七年平安地渡過，終於來到五月了。我約了琳琳媽媽在辦公室見面，她告訴我：「每次見面，我都知道可以談談女兒了。來這裡的路上，我在想琳琳如果仍在生，她今年二十歲了，不知道她長成甚麼樣子。」言語間流露她對琳琳的思念，她很高興有人明白她的感受，能夠談已故女兒的事是一個喪孩媽媽舒緩哀傷的其中一個方法。

當我把母親節咭放在琳琳媽媽手上時，她很錯愕。我沒說甚麼，只讓她打開。她打開咭看後，即時熱淚盈眶。她哭著說：「真是太驚喜了！七年後竟然還收到琳琳的信息，實在是窩心。她知道我想念她，她回答了我心中的疑問。」我接過咭看，這是琳琳親手製作的，咭內工整的字體寫著：

親愛的媽媽： 您好嗎？我很想念你，我今年20歲了，我長得很漂亮。你和爸爸不用掛念我，我很好。我希望你們好好生活，身體健康！我永遠愛您！ 琳琳

媽媽說，這份七年後收到的禮物讓她感到安心了，她可以放下對女兒的牽掛，以後她只需要留著這份懷念，偶然把回憶拿出來回味就可以了。她擦乾眼淚，臉上流露的是釋懷的笑容。接下來我與她商量如何處理另一張父親節咭，如何把這驚喜送到琳琳爸爸手上。最後我們決定了一個做法，讓我們在下個月一起看看琳琳爸爸收到父親節咭後的反應。

標題經TOPick編輯修改，原題為《七年後打開的「遺」咭》