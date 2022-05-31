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【無牌經營】紅磡非法營辦龕場罪成　2人各判罰5千元及留有案底

社會 16:38 2022/05/31

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（經濟日報資料圖片）

兩名人士因非法營辦私營骨灰安置所，違反《私營骨灰安置所條例》（《條例》），今日（31日）在九龍城裁判法院被判罪名成立，各被罰款5,000元，該兩名人士亦留有案底。 

食環署表示，該署轄下的私營骨灰安置所事務辦事處（骨灰所辦）人員早前發現一間位於紅磡溫思勞街的骨灰安置所懷疑在沒有根據《條例》取得牌照的情況下營辦及控制私營骨灰安置所。骨灰所辦人員遂對該處所採取執法行動，拘捕並檢控有關營辦者。 

根據《條例》，除根據牌照行事外，任何人營辦、維持、管理或以任何其他方式控制骨灰安置所即屬違法。一經循簡易程序定罪，可處罰款200萬元及監禁3年；或一經循公訴程序定罪，可處罰款500萬元及監禁7年。 

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責任編輯：余思嵐
 

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