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【危險駕駛】私家車越雙白線調頭險撞電單車　51歲男被捕

社會 16:45 2022/05/31

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(車CAM特警影片截圖)

警方今日（31日）表示，留意到網上流傳一段短片，片中一輛白色私家車，於5月27日凌晨12時33分沿龍蟠街北行，期間突然越過雙白線切入南行線調頭，險些撞向正在南行線行駛中的電單車。警方高度重視案件，並由東九龍總區交通部主動跟進調查。

經調查後，警員今日下午在牛頭角拘捕一名51歲姓黃男子，涉嫌「危險駕駛」。被捕男子獲准保釋候查，並需於6月下旬向警方報到。

警方嚴厲譴責涉案司機的危險駕駛行為。任何人在道路上危險駕駛汽車, 即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款25000元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛十分。

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責任編輯：余思嵐

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