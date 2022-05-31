【死因研訊】渣馬跑手暈倒送院4天後不治　醫生估計死者當時腦幹或已損壞

▲ 跑手之一黃俊謙本身是東區醫院外科醫生，黃供稱事發時曾檢查死者。 陳靜儀攝

2018年渣打馬拉松比賽期間，50歲男跑手期間暈倒，送院4天後不治，死因研訊今（31日）續。本身是醫生的跑手供稱，他約於早上8時15分檢查死者，發現死者面色呈藍紫及沒有脈搏。死者當時雙眼瞳孔放大，且對天空的光線沒有反應，顯示死者的腦幹當時或已損壞。

曾檢查死者的醫療輔助隊急救員陳寶成作供稱，他約於早上8時左右，看到跑道上有工作人員揮手示意需要協助。當時陳看見有1名約40至50歲的男傷者，胸口貼地、面向左邊伏於地上。陳當時曾嘗試喚醒傷者但未有反應，陳隨即為傷者檢查，發現傷者脈搏微弱，但仍有呼吸。

陳又指，自己與同隊急救員羅科儀均未有將死者移至復康臥式，陳亦未有為死者暢通氣道，但不清楚羅有否暢通氣道。陳解釋，當時死者仍有呼吸，加上陳未有想及傷者口中仍有阻礙物，故未有暢通死者氣道。

羅日前供稱，她曾為死者暢通氣道，及以三角巾墊住死者臉頰，並移動死者至復原臥式。

另1跑手黃俊謙供稱，他本身為東區醫院外科醫生，曾接受急救訓練。當日黃參與10公里賽事時，約於早上8時15分時正沿東區走廊往西跑，跑至太古城段附近，看見死者面朝天的躺於地上，身邊有2名急救員。

黃指，他遂前檢查死者，發現死者面色呈藍紫，黃首先叫喊及輕拍死者，惟未有回應。黃再檢查死者頸動脈，發現死者已沒有脈搏，胸腔亦沒有起伏。

黃續指，死者當時雙眼瞳孔放大，且對天空的光線沒有反應，顯示死者的腦幹當時或已損壞，但未能反映死者是否缺氧。由於死者沒有脈搏及反應，黃遂與急救員替死者進行心肺復甦。

黃續指，他隨後與傷者登上救護車，當時死者依然沒有脈搏及心跳，登車後有救護員替死者使用心臟去顫器。黃隨車至律敦治醫院後，再與在場醫生作交接。

死者李文德（50歲）於2018年1月21日參加渣打馬拉松10公里賽事途中暈倒，其後被律敦治院，延至1月24日離世。

聆訊明(1日)續。

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記者：梁錦麟