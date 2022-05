【期間限定】山下菓子聯乘本地品牌推花系主題餐牌　周邊產品88折優惠

▲ Kingsley Cafe與多個本地品牌大玩Cross Over,推出法日式花之甜品及飲品,大家可以瘋狂打卡。(相片由山下菓子提供)

踏入花開季節,山下菓子Kingsley CafeCafe於旺角及荃灣分店特別推出Florist May花系主題期間限定Cafe,首次結合花・香・甜品及卡通,製作出精緻度及性價比極高的花系餐飲及香港設計的卡通主題花香產品。

花蛋糕

▲ 迷你戚風蛋糕。(相片由山下菓子提供)

為顧及不同粉絲愛好,多款卡通保鮮花水晶蛋糕可選擇,全部香港獨家設計,包括:Disney Chip’n’Dale, Alice in the Wonderland、Winnie the Pooh、Monchhichi及P助與粉紅兔兔。推介兩款格調優雅的Bling Bling花系蛋糕:限量紫保鮮花水晶球蛋糕及花束蛋糕。

花夏甜品

多款性價比超高的花系甜品,多款以花作點綴的法日式甜品包括窩夫、梳乎厘班戟、保鮮花蛋糕、法式小蛋糕,造型絕對精緻之外更採用高質的用料。

比利時窩夫配全天然低脂意大利雪糕:鬆脆比利時窩夫配上色彩繽紛的水果及馬卡龍,像蝴蝶於花園中飛翔,配上花香的全天然低脂意大利雪糕,愛花之人千萬不要只顧拍照忘記雪糕慢慢溶掉。

▲ 比利時窩夫配全天然低脂意大利雪糕$78。(相片由山下菓子提供)

魔法珍珠:這粒特大的珍珠其實是白朱古力,不要以為是平平無奇的白朱古力,當加上黑朱古力就會產生溶解效果。裏面內藏雪糕,這個甜品最適合用來給另一半驚喜,如果想於魔法珍珠裏加入個人化驚喜,歡迎大家提出。伴碟亦可加上自定馬卡龍,為你的愛人準備一個又一個驚喜。

▲ 魔法珍珠$88。(相片由山下菓子提供)

最齊全卡通花香周邊產品

山下菓子聯同香港設計師及品牌推出多款卡通香味產品,更有獨家優惠,堂食後購買香港設計或香港製造「花.香」周邊產品即享88折,包括:

• 本地專業香薰師調製 寵物香薰首度登場

• Sanrio 香薰、香水、首飾系列

• 美少女戰士聖杯及水晶香水

• 角落小伙伴首次推出香薰口罩扣,每套包括香薰精油(1ml)

• 山下菓子獨家Monchhichi香薰系列

• Emily In Paris香港限定香薰、香薰首飾及Body Mist

▲ Emily In Paris香港限定香薰、香薰首飾。(相片由山下菓子提供)



• Alice In the Wonderland 70周年限量版香水及精品

