【世紀官司】尖銳盤問技巧戳穿謊言獲封「女雷神」　尊尼特普美女律師一戰成名

▲ 尊尼特普的美女律師Camille Vasquez在這場世紀官司中一戰成名。

58歲荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與36歲《水行俠》女主角安芭赫德（Amber Heard），自2017年離婚後一直對簿公堂，尊尼特普由最初千夫所指，變成贏盡支持，有賴尊尼特普的美女律師Camille Vasquez的尖銳盤問技巧，連番踢爆Amber Heard講大話。

最新影片推介︰

安芭被問到語窒前後矛盾

綜合外媒報道，尊尼特普與安芭赫德的世紀官司備受注目，在雙方輪流質詢過程中，安芭赫德在男方代表律師Camille Vasquez的尖銳盤問下多次語窒、說話前後矛盾、邏輯錯誤，甚至被戳穿捐款公益並未兌現的謊言，令外界一面倒支持尊尼特普。

到最後結辯環節，雙方律師都打「人情牌」，Camille Vasquez集中講述尊尼特普的巨星生活壓力，即使尊尼曾用藥及情緒不穩，但這次審判關乎一個人的名聲及性命，「只有冤屈平反時，他才能活下去。」

▲ 網民封Camille為「女雷神」。（twitter截圖）

串爆安芭扮喊︰是她的代表作

她又嘲諷安芭赫德在庭上作供稱遭受家暴時泣不成聲，是她「精心炮製、誇張、荒謬的表演，亦是她人生中的代表作。」認真串爆！

而尊尼另一位代表律師Ben Chew作結案陳詞時，亦承認尊尼或有酒精失控問題，亦曾講過污言穢語及傳送具羞辱性的短訊，但這只代表他不是聖人，絕不代表他是施暴者。

而安芭赫德的代表律師Ben Rottenborn則集中講述女性處於弱勢，強調當事人遭受情感虐待、心理虐待、經濟制裁及性虐待，他強調陪審團的決定將對全世界被家暴的女性都有深遠影響。他又透露，安芭赫德為這場官司已花逾600萬美金（約4,700萬港元）律師費。審判結果將於美國時間5月31日（星期二）揭盅。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「女雷神」為西南法學院博士

代表尊尼的美女律師Camille Vasquez成為今次世紀官司的真正明星，很多網民連日追看Camille Vasquez如何擊倒安芭，更封她為「女雷神」，外媒則紛紛以「Who is Camille Vasquez？」做標題，介紹這位法律女戰士。

Camille Vasquez於南加州大學（University of Southern California）主修美術、傳播及政治學，是一名高材生，2006年畢業。之後她升讀西南法學院（Southwestern Law School），2010年法學博士學位。她先後在兩家律師樓工作，目前是加州著名律師事務所Brown Rudnick的一名合夥人。

▲ Camille Vasquez取得西南法學院法學博士學位。（IG圖片）

根據Brown Rudnick網站介紹，Camille Vasquez在「合同糾紛」、「商業侵權」、「職業索賠」及「危機處理」方面擁有豐富經驗，擅長為客戶制定「進攻性」和「防禦性」訴訟策略，更被The Best Lawyers in America網站評為2021-2022年度「值得關注的人」。

Camille Vasquez視今次官司為自己的成名戰，事前已做好大量準備。在庭上她以女性角度去盤問安芭有關性侵、家暴等細節，以免女方有機會利用性別議題，將自己塑造成受害者，也避免外界對性別議題過分解讀。

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張：https://bit.ly/3M9aKHC

免費【呈分試急救班】立即報名：https://bit.ly/3sFJRE8

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元：https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳