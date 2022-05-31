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【總結行程】李家超指李克強要求做好防疫　會盡快組織管治班子

政治 18:14 2022/05/31

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李家超在機場會見傳媒。（港台截圖）

候任特首李家超結束4天北京行程，傍晚返回香港總結行程。他再次感謝中央的信任，強調會全力以赴，無負中央信任及市民的期望，而他也會履行責任，盡快組織主要官員管治班子。

李家超在機場會見傳媒。他總結過去4日，主要出席3個活動，分別接受總理李克強頒發《國務院令》，分別與國家主席習近平及港澳辦夏寶龍會面，但未有與副總理韓正單獨會面。

他表示，他向李克強及習近平匯報香港目前情況，包括社會、疫情，而李克強也有要求，要做好防控疫情，今早會面夏寶龍時，除了再次具體介紹情況，也有交換意見，他又向夏寶龍稱，會履行責任，盡快組織主要官員的管治班子，而挑選班子時會按能力、經驗抱負、承擔及施政理念。

李家超強調，選擇班子是他作為候任特首的責任，人選以及考慮，都是由他決定，他會按《基本法》要求建議中央作出任命。他又表示，明白大眾希望知道人選細節，但現時不能全面透露，會在程序完成後，第一時間公布。

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記者：陳宛彤、胡偉明

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