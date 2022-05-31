【大學發展】嶺大成立環球中國文化高等研究院　與哈佛大學合辦論壇談中國古典文學

▲ 嶺大今（31日）舉行「環球中國文化高等研究院」成立典禮。（嶺大提供）

嶺南大學今日（31日）舉行「環球中國文化高等研究院」成立典禮，日後研究院深化有關中國研究的學術交流，包括文學、語文、哲學等範疇，並計劃以中文及英文出版學術成果。嶺大今亦與美國哈佛大學合辦論壇，主題為「為甚麼在當代談古典」。

嶺大說，環球中國文化高等研究院的成立，旨在匯聚世界各地中國研究機構和學者，深化有關中國研究的學術交流，包括文學、語文、哲學、歷史、文化藝術等範疇，提升中國文化研究和嶺大在國際學術界的影響力。校方補充，研究所將與海內外研究機構和學者建設國際研究合作網絡，打造學術出版平台，冀讓世界真正理解、欣賞和接受中國文學和文化。

嶺大與美國哈佛大學合作舉辦「哈佛—嶺南學術研討會系列」，首場學術論壇今舉行，主題為「為甚麼在當代談古典」，由北京大學、香港科技大學、台灣國立清華大學及美國哈佛大學東亞語言及文明系學者主講多個課題。

嶺大校長鄭國漢於典禮致歡迎辭時表示，香港一直是中國事物和思想與世界各地交流之處，並維持它在學術對話和合作的獨特地位，往後仍會是中西的重要橋樑，而在教資會的鼓勵和支持下，校方致力追求學術卓越及獲取優質研究成果，又努力推動與內地和海外頂尖學府的著名學者合作，有信心高等研究院能促進卓越研究，也促進中國與世界其他地區人民的互相了解。

大學教育資助委員會主席唐家成恭賀嶺大成立環球中國文化高等研究院，認為校方在促進中國文化研究、跨文化交流的全球學術界合作方面擔當重要的角色，相信高等研究院將進一步深化推動中國文化研究的文化交流，從而為國家《十四五規劃綱要》中，香港發展成為內地與全球其他地區的文化藝術交流中心作出貢獻。

▲ 典禮有來自內地、美國、加拿大、日本、德國等高校著名學者與研究機構參與。（嶺大提供）

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責任編輯：黃悅晴