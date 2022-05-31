【3區污水陽性】當局派24萬個快測包　涉九龍灣麗晶花園、深水埗景怡峰等

▲ 九龍灣麗晶花園污水陽性。（資料圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

▲ 南區污水陽性住宅。

南區 — 田灣邨、石排灣邨、鴻福苑、漁暉苑、漁光邨；興和街、嘉禾街及登豐街附近一帶住宅



深水埗區 — 石硤尾邨及大埔道70A-178號附近一帶住宅



觀塘區 — 麗晶花園

▲ 深水埗區污水陽性住宅。

公眾如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽網頁連結。使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：郭詩詩