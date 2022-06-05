【信之卷】崔氏兄弟+Tommy為AK度身訂造新歌MV　本地動畫師：最重要大家喜歡本土創作

▲ 《信之卷》動畫導演崔氏兄弟和Tommy Ng大談跟AK合作。

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong,AK）最新推出新歌《信之卷》，AK今次特意邀請本地動漫師崔氏兄弟及Tommy Ng兩個單位攜手炮製《信之卷》的MV，助他自肥成為動漫男主角。

5分鐘的《信之卷》MV經過多位動畫師一起創作而成，每一格都花盡心思構思和設計，熱血故事加上多個精彩細節，為大家送上不少彩蛋驚喜，除獲得生粉（AK粉絲）大讚外，亦獲得網民給予高度評價。

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拆解《信之卷》構思

《信之卷》的MV由崔氏兄弟及Tommy Ng一同擔任動畫導演，並跟TOPick分享今次製作的感受。

《信之卷》自今年3月開始籌備、4月進入製作期，經過約兩個半月時間的努力後，MV終於在5月13日正式推出。

崔氏兄弟說：「跟AK傾談後，一致認為《數碼暴龍》是一個很大的元素，以他從小看到大、喜歡的卡通片作主題，成長後再看回自己小時候看動畫這事。這套動畫除了是AK自肥外，其實我們也有自肥的成份。」

Tommy指：「MV的元素都是一些我們很喜愛的動漫，如《數碼暴龍》、《小魔女DoReMi》、《勇者王》等，一些很有共鳴的影片。」

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不忘初衷

崔氏兄弟透露：「MV故事最大的Concept是講述小朋友AK看動畫大，變成大人AK，這是一個關於成長的故事。成長後，可能會進入一個低氣壓的世界，成長期間可能遇到很多挫折抵抗風風雨雨，社會氣氛未必是很開心，這會令他回想起小時候的一個信念，就是《信之卷》的信念。」

他們續指：「小朋友的信念原來長大後依然會在心內，貫徹着這個小朋友的初衷，將這信念帶給身邊其他人，Cheer Up他們，之後就是尋找同伴並Cheer Up他的同伴，聚集一個夠大的力量令他進化。進化是個Key Word來的，Oscar填詞時寫下了『究極』就是《數碼暴龍》進化成究極體。」

Tommy也表示：「我們想講述一個很熱血的故事，所以希望用動畫的角色，那種熱血、憧憬的情緒放在片內，勾起觀眾的記憶和信念。」

崔氏兄弟藉着MV想給予觀眾一個訊息：「就是正面一點，給予一個希望香港人。」

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▲ 崔氏兄弟。（受訪者提供）

好評如潮

《信之卷》MV至今累積超過2百萬點擊率且大獲好評，崔氏兄弟直言感意外：「我們沒做過一份作品有現在的2百萬Views，這一定是開心的，因為香港動畫可讓這麼多人去認識，是我們努力多年以來的一個成就。」

他們續指：「先撤除鏡粉作用，其實我們覺得香港動畫製作已達至一個標準，下一步去國際化不是一個問題來的，就需要一個證明。今次《信之卷》能夠熱播，也是一個證明，在這個時間點是非常好。」

Tommy認為：「今次跟AK合作令很多人發現原來本地有不少動畫師，可能這條片會是一部份人開始接觸到本土動畫。希望更多的不止是MV，而是本土原創作品，可以有很多花樣。最重要是大家喜歡本土創作，大家對香港所擁有的藝術家、動畫師或其他創作人，都有多幾分的好奇。」

崔氏兄弟覺得：「正如Tommy所說，可讓更多人留意本土的創作人所創作的作品，無論是MV或其他方面也好，動畫也多了很多人留意，除了觀眾外，也會有投資者或其他商家都會覺得動畫可以是一個出口，宣傳其產品的慨念，也可以以動畫這媒介去表達出來。」

他們有一個比較特別的觀察，並有意將香港動畫業帶起，「今次《信之卷》是一個很好的機會將香港動畫正正式式由較低潮的位置再次帶起，想做到新浪潮的感覺，跟香港樂壇有少許掛勾。」

▲ Tommy Ng。（受訪者提供）

本地創作

崔氏兄弟樂見本地樂壇多了很多動畫MV，「這是非常正的，不約而同地一起推出新歌，而且也是全動畫MV。特別是現在很多廣東歌能帶起熱潮，很多香港歌手都以廣東歌優先，配合本土可以做的動畫，不一定是日本或歐美，本土創作是可以帶出來的。」

他們又謂：「動畫MV不止是幫歌去配畫面，這樣做不太大作用，我們用創作去令MV成為另一個作品，歌和畫面需要互相配合才會形成一個新作品，可以賦予歌曲更長遠、深遠的意義。《信之卷》就是一個很好的示範，如何跟AK互相合作，將MV變成一個全新的作品給大家看。除了歌手的演繹外，動畫師亦將整首歌演繹成另一個意境，給觀眾看，這是我覺得做得成功之處。」

疫情令拍攝工作變得困難重重，Tommy從好的方向看，「疫情同時令實拍導演選擇做動畫，歌手亦願意嘗試新事物，不出自己的外貌，讓大家更Focus在歌曲或意境上，去表達最合適的情緒。」

▲ 崔氏兄弟和Tommy跟AK合作愉快。

堅持不易

崔氏兄弟坦言：「動畫入行是不容易，因為動畫的要求比很多創作行業要求更高。一個動畫師需要具備的條件其實都很多，而且需要比其他人努力多很多倍，熱血、熱誠等都不可以沒有，一旦沒有便其實需要離開這行。」

他們認為：「最難是可以並願意留在這行多久，很多原因會令你放棄，選擇這裏明顯是靠熱誠去做。我們入行其中一個原因就是從小已開始做動畫，中學畢業未入大學前已開始做，做了十多年。其實並非我們選擇入行，是自然地一直做下去，便發覺原來已在行業內。」

Tommy同樣指從事動畫工作是有難度的，並坦承地說：「入行並非很難，入公司或自己創業也有，留下去繼續去做則是一個難處。始終時間用得比較多，比起一般的工種，需要去好好作好準備，之前可能需要準備一些想法，或是平時看很多，要捉緊個Trend、新技術，如何去做一些新事情。」

他指在香港，製作期是相對比較少：「因為前期製作的時間較少，所以準備是很重要的，對很多新入行的人來說是很難的。有好的想法或故事便袋起來，隨時拿出來用。」

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時間與溝通

做動畫最困難之處不外乎是時間和溝通，崔氏兄弟拍：「在有限時間內，溝通必然是必須的。溝通不足會導致除了令作品質素沒那麼高，亦會令不同的Expectation會有落差，需要經過無限溝通方可達成。」

他們續指：「另一樣就是信任，如果不被信任不能做下去。信任源自溝通，有時行外人找行內人工作，卻教導行內人如何做。以前出道得比較早，曾被人看不起，現在已達至專業水平，就是別人信任我們就會得到好的結果。不信任的，不如不要找我們吧。」

Tommy訴說：「跟時間比賽這是最常見的，也有遇過一些很討厭的客，給予很少時間便摧促你，甚至在你上班前在你公司門口待你開門，這都會令我們壓力很大。今次跟AK合作沒太多問題，他的團隊非常信任我們，大家都做得很開心。」

繼續創作

作為香港的動畫創作人，崔氏兄弟指《奶茶通俗學》是其中一個很喜歡的題材，「關於香港茶餐廳文化，茶餐廳文化代表了香港，我們都是奶茶上癮，不同的題材也可放在茶杯內給盛載。」

近日忙於為電影做前期工作的Tommy分享：「數年前做過一條短片，是個關於輪迴的故事，有個電影的劇本。其實都是當下的想法，或是跟合作的單位有些有趣得意的橋段，那便Brianstorm一下，都是很Free。甚麼也想嘗試，不過不想重複。還有希望有更多人關注及支持我們。」

記者：梁樂欣