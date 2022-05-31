【濫用藥物】吸毒者最常吸冰毒　吸食大麻趨年輕化

▲ 吸毒者最常吸冰毒，吸食大麻趨年輕化。（曾耀輝攝）

近年常有因濫用藥物而發生的意外，香港大學從香港中毒諮詢中心取得的個案顯示，冰毒、可卡因和大麻是香港最常見的毒品，近年更出現新型精神活性物質，即進化原有毒品。

研究顯示，1,348名病人中男性佔逾7成，被送往急症室時的年齡中位數為32歲，非普遍認為的青少年，當中逾7成需使用救護車服務及送院時有濫藥紀錄。逾5成同時吸食多種毒品，主要涉上述3種。

其中24宗個案涉19種新型精神活性物質，包括獸醫使用的麻醉藥。香港中毒諮詢中心總監謝萬里補充，隨著原有毒品被進化成新毒品，吸食者出現嚴重併發症的機率會更高。

香港路德會社會服務處服務總監吳雪琴表示，由於濫用大麻無明顯的症狀，加上其他國家將大麻合法化，以及年青人對其認識不深，導致大麻在年青人之間有濫用上升的趨勢。

林沛堅指出，冰毒的成癮較其他毒品強，吸毒者會出現精神問題、自殘、攻擊他人等，有必要將公共教育聚焦在冰毒產生的副作用。

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記者：盧佩琳