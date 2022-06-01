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【新冠後遺症】兒童康復2周或現多系統發炎綜合症　醫生：食慾不振有黃疸或患肝炎

醫生診症室 09:59 2022/06/01

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兒童染疫康復後約2至6星期，有機會出現「多系統發炎綜合症」。

「長新冠」問題困擾不少人，本港有一成兒童染疫康復出現後遺症。香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華醫生受訪表示，曾感染新冠肺炎的兒童，康復後約2至6星期有機會出現「兒童多系統發炎綜合症」，例如腹瀉、肝炎等，家長要多加留意，因他們未必懂得清晰表達身體不適症狀。他認為，接種新冠疫苗有助提升抗體，兒童康復1個月後已可接種。

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兒童染疫後遺症

關日華醫生表示，染疫康復後12個星期，若不適症狀持續2個月以上，即屬於「長新冠」症狀，一般分為中期至長期後遺症，包括：極度疲倦、記憶力變差、失眠、認知功能障礙、集中力不足、腦霧、頭痛、咳嗽、氣喘、關節或肌肉痛、失去嗅覺或味覺，甚至精神問題等。

此外，家長要留意新發現的「兒童多系統發炎綜合症」，屬中期後遺症；這是由细胞因子風暴引起的情況，但並非川崎病。兒童康復後約2至6星期，有機會出現「多系統發炎綜合症」，病徵包括：

  • 持續發燒
  • 活動能力減退
  • 肚痛、嘔吐、腹瀉、肝炎（黃疸）
  • 血凝固出現問題
  • 類川崎病表徵，例如：眼膜炎、嘴唇紅及爆裂、頸淋巴腺腫大、皮膚出現紅疹、卡介苗接種位置紅腫等
  • 心臟衰竭、冠狀動脈膨脹、心包積水

甚麼情況需到醫院治理？關醫生指，若兒童曾患新冠感炎或接觸確診者後，出現以下徵狀，則要盡早求醫，轉介醫院管理局專科醫生診治：

  • 持續發燒、全身「打冷震」 、抽搐
  • 活動能力減退、全身無力、暈眩、神智不清
  • 嘔吐、腹瀉、肝炎
  • 血壓低
  • 呼吸困難
  • 類川崎病表徵等

食慾不振黃疸是肝炎症狀

肝臟是幫助身體排毒，新陳代謝的重要器官，一旦受損，情況可以很嚴重。怎樣得知有否患上肝炎？關醫生指，兒童若患肝炎，有機會出現以下症狀：食慾不振、身體表面有黃疸、上腹疼痛、右上腹脹痛、小便變深色、眼白變黃等，嚴重起來可致肝衰竭，甚至要換肝。本港有一定數目兒童出現上述後遺症，但目前未有因染疫要換肝的個案。

關日華醫生認為，兒童盡早接種新冠疫苗，有助提升抗體，預防併發症及「長新冠」症狀。染疫後多久可打針？他表示，兒童染疫康復1個月後已可接種新冠疫苗，並可同時間接種其他疫苗。

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記者：黃泳欣

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