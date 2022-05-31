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《如果有一天我將會離開你》三大賣點　日本取景呈現留學回憶

娛樂 18:50 2022/05/31

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張艾嘉飾演的老師黎莉莉獨居日本，與老公、女兒分隔三地。

由著名導演田壯壯愛徒李亘首次執導的電影《如果有一天我將會離開你》，已邀得超強幕後班底助陣，故事源自導演2008年留學日本的親身經歷改編，全片並於日本淵野邊實地取景，滿布異國情懷及少年清新溫暖回憶。

《如果有一天我將會離開你》幕後班底，包括香港的著名監製莊麗真、《好好拍電影》導演文念中擔任美術指導，兩奪金馬獎「最佳攝影」的姚宏易擔任攝影指導，《大象席地而坐》配樂的花倫樂團操刀全片配樂，演員方面就邀得金馬影后張艾嘉，聯同齊溪率領一眾新晉演員，細緻演繹電影裡每一位真實及創作人物。

全片在淵野邊取景。

李亘生於演藝世家，父親是內地國寶級演員李雪健。美術指導文念中今次跟他合作，形容對方為人謙虛，沒有星二代光環。他憑個人努力考入北京電影學院導演系，期間得到中國電影「第五代」導演田壯壯賞識，並跟隨田導拍攝電影《相愛相親》。文念中表示演許鞍華到北京時，田壯壯亦是特意委派李亘來接待，可見相當愛惜這位徒弟。

成長親身經歷

李亘於2008年到日本留學，幾經辛苦於中華料理店「南國亭」找到兼職工作以賺取生活費。文念中為影片解說指，片中大部份角色都以導演遇到的真實人物為原型，如齊溪飾演的店主管唯，至今仍然於南國亭工作，而戲中一對相濡以沫的老夫婦，就是導演當年偶然相遇的客人。

戲中中華料理店「南國亭」，是導演的成長回憶。

日本實景拍攝

而文念中回憶拍攝《如果有一天我將會離開你》時，要在日本借實景拍攝是非常困難，因此片中6位主角的家都要親自操刀搭景。如邱天演的邱邱，設定是一個充滿藝術天份的女生，故在開始拍攝，她就要自己去學習繪畫，戲中家中牆上掛的畫便都由她親手畫。

片中大部份角色都以導演遇到的真實人物為原型。

戲名取自經典歌曲

而電影的主要場地淵野邊，位於日本東京外圍郊區，距離東京市中心約一小時多車程，文念中提到原本便是以《淵野邊》作戲名，後來因為商業決定，才用片尾一首華語經典男女合唱歌《無言的結局》其中一句歌詞 「如果有一天我將會離開你」定作片名。而影片滿布了導演在成長時對日本的感覺和情懷，如大家此刻很掛念「鄉下」，相信可在此片中得到慰藉。

最新影片：鄭欣宜訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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