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【第五波疫情】錢雋永指中環酒吧群組屬個別事件　促請政府如期落實第三階段放寬措施

社會 18:58 2022/05/31

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錢雋永指中環酒吧群組屬個別事件，促請政府如期落實第三階段放寬措施。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（31日）表示，由於本港近日出現酒吧群組，故未必會在6月下旬落實第三階段放寬措施（詳情即看【下一頁】）。香港酒吧業協會主席錢雋永對此表示失望，並認為對業界不公平，促請政府重新考慮放寬第三階段社交距離措施，讓業界在疫情平穩下賺取過往的損失。

錢雋永認為，中環兩間酒吧出現小型爆發只屬個別事件，並非整個業界違規，政府不能把事件放諸整個業界看待。再者，兩個群組出現確診個案未有令疫情數字進一步上升，依舊徘徊200多至300宗，而餐廳早前出現元朗火鍋及太古城連鎖快餐店出現小型爆發，但政府未就此不放寬第二階段社交距離措施。

這次兩間酒吧沒有造成一個大爆發，我認為政府不必小題大造，如果該兩間酒吧違規政府指引，政府可引用599F執法，而非不放寬第三階段社交距離措施懲罰業界，這對守規矩的酒吧負責人不公平。

錢雋永重申酒吧並不是跳舞場所，本港絕大部分酒吧沒有設置舞池，兩者是不同的經營模式，不應混為一談。他又指，過去酒吧被勒令停業400多天，期間酒吧仍然要繳付租金、人工、貨錢，以目前營業時間為晚上10時至凌晨2時，業界只有以往7成的營業額，只能勉強應付上述支出，再次促請政府重新考慮放寬第三階段社交距離措施，讓業界在疫情平穩下賺取過往的損失。

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責任編輯：李榮忠

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