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【食物中毒】4人灣仔Pici午餐後現腹痛等症狀　均曾進食Tiramisu

社會 19:14 2022/05/31

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（Pici Hong Kong Facebook圖片）

衞生署衞生防護中心今日（31日）正調查2宗懷疑食物中毒個案，4人在5月26日在灣仔Pici午膳，均有進食Tiramisu（提拉米蘇），其後出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、噁心和嘔吐等病徵。

首宗個案涉及2名男子，年齡為38及46歲。他們5月26日於灣仔一所食肆午膳，並於進食後約10小時30分鐘至18小時30分鐘出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、噁心和嘔吐等病徵。另一宗個案涉及2名女子，年齡為25及26歲。她們同日於同一所食肆午膳，約10小時至17小時30分鐘後出現類似病徵。

4名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。一名病人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。

食環署接獲衞生防護中心通知有關事件後，隨即派員到有關處所調查，並抽取食物及環境樣本作化驗。食物安全中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育。

TOPick記者曾致電該店了解，惟電話未能接通。

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責任編輯：李榮忠

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