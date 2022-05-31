【日本旅遊】項明生7月中帶團遊北海道四國等地　退休夫婦跟足45日花費逾40萬

日本下周五（6月10日）起，恢復接待外國旅行團，香港旅客毋須出示疫苗接種證明，並獲豁免入境檢測及隔離。旅遊達人項明生計劃於7月16日出團，他指已有10人報團，其中一對退休夫婦更連報5團，參加長達45天的環島遊，每人收費逾20萬，反映港人遊日需求熱熾。

項明生接受《TOPick》訪問時透露，一個多月前已得悉日本會逐步開放旅遊業，故他在4月開始設計多個旅行團行程，最早於7月16日出發，目的地遍及全日本，北至北海道知床半島，南至鹿兒島屋久島，另有大阪京都、四國九州等地，主要針對多個同期舉行的大型祭典，如大阪天神祭典等，跟足5團、共45天每人索價20萬，未包括返港後檢疫酒店費用，而個別旅行團的收費仍有待確定。

日本政府上周四（26日）公布消息後，項明生指當晚已立即有港人查詢出團資訊，5個團已收近20人次報名，參加者主要是醫生或企業家，均為退休人士，他透露有一對退休銀行家夫婦有意參加全部5個團，總行程長達45天。在目前「小包團」、即2人成團的限制下，他指出為期最短6天的行程幾乎必定成團。

他指出，今次行程特色是遊覽本地不論旅行團及個人遊亦較冷門的景地，如鹿兒島屋久島，他解釋該地地點偏遠，要從鹿兒島乘搭內陸機前往，正因為當地夠隱世，所以到訪主打療癒系遊覽，參觀屹立於世7000年的檜木；他亦指出，日本三大祭之一天神祭典是全世界最大的水上祭典，會有300艘古船同一時間在大川上航行，屆時行程亦會包括上船體驗「船渡御」。

項明生又提到，今次安排行程較疫情前困難，機票及部分酒店較疫情前貴，「去關西的機票貴咗一倍，以前4000蚊已經有一張，而家要8000蚊；因為今次要去6個祭典，臨近祭典的酒店都好貴」。

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記者：陳麗娜