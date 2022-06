【校長專訪】創校90周年培育才德兼備精英　喇沙書院校長盼學生︰識贏也識輸

傳統名校喇沙書院今年創校90周年,多年來培育無數精英,在各界發光發熱,舊生以身為「喇沙仔」為榮。喇沙書院校長唐煥星強調學校重視全人教育,提供機會讓學生發揮潛能,縱然喇沙書院橫掃學界獎項,但總有落敗時,他勉勵學生「識得贏,也要識得輸」。

▲ 喇沙書院校長唐煥星教學生要「識得贏,識得輸」。(陳國峰攝)

舊生支持母校維繫兄弟情

喇沙書院(下稱喇沙)於1932年由來自法國的喇沙修士會開辦,原址約位於現在喇沙利道碧華花園,至1982年遷至同一條街的現址喇沙利道18號。香港一般標準學校設24班,喇沙書院卻有多達42班,每級設7班,學生人數逾千人,有90多名老師。唐煥星校長直言「人多」是喇沙的特色之一,畢業生人數眾多,對學校歸屬感強,畢業後仍樂意參與母校活動。

唐校長以每年學界盛事「港九區D1中學校際田徑比賽」為例,決賽日總有百多名舊生到場支持,與落場比賽的學生人數相若,甚至試過近300名校友出席。唐校長早年任教中文科及中國歷史科,曾帶領中文辯論隊,他分享辯論隊每場比賽,不論初賽到決賽都有舊生回來幫手,「將他們的竅門教師弟」。

學生、舊生和老師關係融洽,不少活動都得到校友支持和幫忙,凝聚力大。例如喇沙劍擊隊,花劍、重劍和佩劍都不乏舊生教練,當中不得不提喇沙大師兄、前財政司司長曾俊華,擔當母校劍擊教練,師弟都親切地稱呼他為「曾Sir」、「阿Sir」。唐校長在校逾30載,見證這份由學校建立出來的情誼︰

▲ 唐煥星校長期望,學生在自己擅長的領域發揮潛能。(文子健攝)

比賽場上學習面對輸贏

唐校長強調喇沙書院重視全人教育,包括學生的品德培育、學業成就、活動參與。他認為每個學生都有潛質,學校要給予機會,讓學生的潛質發揮出來,培育他們成為一個人才。除了恆常課堂學習外,校方按學生興趣及才能提供機會,唐校長希望每個學生都能在喇沙發揮所長。

喇沙叱吒學界頒獎台,學生能文能武。校內有40多個學會及興趣小組,運動團隊逾20個,音樂上有各式各樣的樂團,如交響樂團、中樂團、管樂團、弦樂團、合唱團等,文化活動有朗誦、寫作、演講等,至於運動項目更是多不勝數。唐校長表示︰

獎項不是我們追求的,我們希望學生做到最好『To be the best you can be』,這是他們應有的一種責任感。他們在比賽將潛質發揮出來,得獎我們固然開心,但最主要目的是透過活動,讓學生能學得更好。