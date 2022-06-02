【校長專訪】創校90周年培育才德兼備精英　喇沙書院校長盼學生︰識贏也識輸

▲ 傳統名校喇沙書院今年創校90周年，多年來培育無數精英。

傳統名校喇沙書院今年創校90周年，多年來培育無數精英，在各界發光發熱，舊生以身為「喇沙仔」為榮。喇沙書院校長唐煥星強調學校重視全人教育，提供機會讓學生發揮潛能，縱然喇沙書院橫掃學界獎項，但總有落敗時，他勉勵學生「識得贏，也要識得輸」。

▲ 喇沙書院校長唐煥星教學生要「識得贏，識得輸」。（陳國峰攝）

舊生支持母校維繫兄弟情

喇沙書院（下稱喇沙）於1932年由來自法國的喇沙修士會開辦，原址約位於現在喇沙利道碧華花園，至1982年遷至同一條街的現址喇沙利道18號。香港一般標準學校設24班，喇沙書院卻有多達42班，每級設7班，學生人數逾千人，有90多名老師。唐煥星校長直言「人多」是喇沙的特色之一，畢業生人數眾多，對學校歸屬感強，畢業後仍樂意參與母校活動。

唐校長以每年學界盛事「港九區D1中學校際田徑比賽」為例，決賽日總有百多名舊生到場支持，與落場比賽的學生人數相若，甚至試過近300名校友出席。唐校長早年任教中文科及中國歷史科，曾帶領中文辯論隊，他分享辯論隊每場比賽，不論初賽到決賽都有舊生回來幫手，「將他們的竅門教師弟」。

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學生、舊生和老師關係融洽，不少活動都得到校友支持和幫忙，凝聚力大。例如喇沙劍擊隊，花劍、重劍和佩劍都不乏舊生教練，當中不得不提喇沙大師兄、前財政司司長曾俊華，擔當母校劍擊教練，師弟都親切地稱呼他為「曾Sir」、「阿Sir」。唐校長在校逾30載，見證這份由學校建立出來的情誼︰

老師和舊生作為學生的『兄長』，我們很珍惜這種『兄弟情』（Brotherhood）。

▲ 唐煥星校長期望，學生在自己擅長的領域發揮潛能。（文子健攝）

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比賽場上學習面對輸贏

唐校長強調喇沙書院重視全人教育，包括學生的品德培育、學業成就、活動參與。他認為每個學生都有潛質，學校要給予機會，讓學生的潛質發揮出來，培育他們成為一個人才。除了恆常課堂學習外，校方按學生興趣及才能提供機會，唐校長希望每個學生都能在喇沙發揮所長。

喇沙叱吒學界頒獎台，學生能文能武。校內有40多個學會及興趣小組，運動團隊逾20個，音樂上有各式各樣的樂團，如交響樂團、中樂團、管樂團、弦樂團、合唱團等，文化活動有朗誦、寫作、演講等，至於運動項目更是多不勝數。唐校長表示︰

獎項不是我們追求的，我們希望學生做到最好『To be the best you can be』，這是他們應有的一種責任感。他們在比賽將潛質發揮出來，得獎我們固然開心，但最主要目的是透過活動，讓學生能學得更好。

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比起過程及結果，唐校長更重視團隊的賽後檢討，到底有哪些做得好或未如理想的地方，又如何去改善求進。

小朋友有爭勝心是緊要的，但我們教他們要識得贏，識得輸；勝不驕，敗不餒。最重要不是得獎，而是參與過後的檢討。

▲ 2019年，喇沙書院在「港九區D1中學校際田徑比賽」榮獲男子組總冠軍。（學校提供相片）

發展STEM學生砌出飛機

近年喇沙致力發展STEM課程，鼓勵學生跳出教科書框框，將科學、科技、工程、數學等各科知識融會貫通。學校推動「Aerospace」計劃，去年在校內設立全港第一所學校航空實驗室「Aerospace Lab」，內有一部美國聯邦航空管理局（FAA）認證的三軸全方位（Full Motion）高級飛行訓練模擬器，以及6部坐枱式PC模擬飛行器，讓學生探索宇宙航天科技。

學生透過「Aerospace」計劃，可以了解一架飛機運作的物理理論，飛機上的儀器、一切配合飛行、升降以及通訊的設備等。學校課程亦涵蓋機身設計、重量、飛機的飛行軌跡、升降角度、速率等計算，部分甚至觸及物理和天文的知識。適逢喇沙90周年，學生在老師及香港飛行總會導師的帶領下，砌出一架飛機，機上貼有喇沙校徽及90周年標誌，現時放置在校園展覽。

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唐校長分享，原本校方籌備了一系列90周年活動，因應疫情有不少特別安排，包括網上校園導覽，也特意在校內製作了一道校史長廊，簡述喇沙創校90年來的歷史及教育里程碑。慶幸疫情稍為緩和，校方於5月29日順利舉辦90周年音樂會。宗教活動方面，去年10月於校內舉行感恩彌撒，今年7月即將有一個較大型的感恩彌撒。

中一自行收生設兩輪面試

喇沙書院是不少家長及男生夢寐以求的中學，在中一自行分配學位階段，學校提供76個學額，並會面見所有申請的學生，再從中揀選適合的學生進入第二輪面試。唐校長指面試內容「包羅萬有」︰

同學只是11、12歲的小朋友，這不是學科考試，當然有中英數有關的學科問題，但我們透過傾談，大概已知道學生的能力、性格等。

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有意插班的家長可以撰寫「叩門信」，如校方認為申請的學生符合條件，將邀請他接受中英數筆試及面試。唐校長坦言，收取插班生主要考慮，學生是否適應喇沙的校園生活，「轉校是很大的考驗，我們要確保同學能順利學習」。

▲ 喇沙本著信德（Faith）、服務大眾（Service）和團體精神（Community）三大理念辦學 。（文子健攝）

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記者︰駱秀玲