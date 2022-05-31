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【反恐演習】消防處及警務處動員80人　進行聯合反恐及危害物質事故演習

社會 20:06 2022/05/31

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警務處反恐特勤隊人員在演習時截停一輛可疑私家車，並制服一名企圖發動恐怖襲擊的男子。（政府新聞處）

消防處和警務處今日（31日）在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外跨境巴士站進行代號「聯防」的聯合反恐及危害物質事故演習，有近80名消防處和警務處人員參與。

演習模擬警務處反恐特勤隊人員在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外的跨境巴士站，截查及制服一名企圖發動恐怖襲撃的男子，並在疑犯車上搜出化學品。拘捕期間，疑犯被自行攜帶的化學品濺傷，另外有2名途人亦懷疑沾染化學品感到不適。

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警方即時通報消防處到場，消防處人員迅速抵達現場處理傷者，並調派危害物質專隊到場處理有關化學品及即場為傷者進行洗消程序。

消防處和警務處希望透過是次演習，提升前線人員處理涉及危害物質恐怖襲擊事件的能力，並加強兩個部門應對緊急事件的協作和溝通，切實保障市民生命財產的安全。

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責任編輯：李榮忠

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