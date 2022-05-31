【小一派位】小學校長料叩門競爭放緩　提醒家長學童面試時展現真實一面

▲ 位於東區16校網中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）。（資料圖片）

小一統一派位結果將於明日（6月1日）揭曉，若派位結果未如理想，家長可選擇到心儀學校叩門。不少熱門學校已預先在網上公布候補生申請及面試的安排。有東區小學校長預料今年叩門競爭放緩，校方今年亦增加候補生學位，又提醒學童面試時要表現真實的一面。

小一統一派位結果明日起透過郵遞或電話短訊方式通知家長。今年度有22,898名學童參加小一統一派位，當中17,843人獲派首3志願學校，滿意率為77.9%，創11年新高，詳情即看：【下一頁】

若家長認為派位結果未如理想，可到心儀學校申請候補生學位，部分熱門學校已預先公布申請安排，有學校不接受到校遞交申請表。其中九龍城區41校網瑪利諾修院學校（小學部）只以掛號郵件或快遞文件方式於6月2日至10日期間接收申請；91校網浸信會沙田圍呂明才小學只接受網上申請，申請表格於6月2日至10日開放。

位於東區16校網中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）亦只接受網上申請。校長黃靜雯表示，受適齡學童人數減少，加上近年東區較少新樓宇落成，料今年候補生學位競爭會放緩，校方由以往預留12個叩門位，增至今年約20個。她透露，校方將舉行兩輪面試，其中小朋友會在第一輪參與約長1小時15分的模擬課堂，涉中、英、數3科，老師會觀察他們的學習態度、專注力及對答表現等；第二輪面試會選取約50位學童，並面見其家長，學生需分享自己喜歡的圖書，而校方亦會詢問家長的教育理念、對學校的認識等。

黃靜雯說，家長可於網上申請遞交子女參加課外活動的紀錄等，第二輪面試時校方可按有關紀錄與學童展開話題。她提醒，學生於面試時應放鬆心情，做回真實的自己，參與模擬課堂時可主動投入，「唔識答問題都可以嘗試下。」家長就可事前提醒子女要打招呼等禮儀。

深水埗區40校網中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻亦認為，移民潮下國際學校及直資學校持續收生，或令部分家長選擇不到津校就讀，料今年普遍學校叩門人數會減少。他指以往每年均有逾400人叩門，候補生學位有20至25個，估計今年學位數目相若。他建議家長可到數間心儀學校叩門，又說按去年經驗，直至9月仍有學生會退學，家長屆時可再向學校查詢是否有學額。

該校會辦兩輪面試，蔡世鴻指校方不會考很難的IQ題或書本知識，會與學生聊天，了解其學習、生活習慣，亦會讓其以中、英、普通話朗讀簡單生字。

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責任編輯：黃悅晴