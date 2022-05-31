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 【上訴得直】不滿科技園容許商户分租　新意網覆核上訴得直

社會 20:11 2022/05/31

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新鴻基旗下從事數據業務的新意網集團有限公司（01686），早前因不滿香港科技園容許商戶將廉價租得的舖位涉違約分租，遂入稟提出司法覆核，惟被判敗訴。新意網早前向上訴庭提出上訴，法官今（31日）頒下判詞，裁定部份理據上訴得直，要求科技園重新考慮有關投訴。

申請人新意網集團有限公司；答辯人香港科技園公司，商戶Global Switch Hong Kong Limited為相關利害團體。原審法官早前裁定Global Switch為向客戶提供服務，需於舖位內為個別客戶設置複雜的設備，讓客戶可利用和接收所需的數據服務，有關做法並不等同客戶在該舖位內的任何範圍具佔用權。

上訴庭於判詞則指出，根據有關租賃政策訂明，數據中心營運者並不獲容許將承租地段分租予客戶，而科技園卻誤解租賃限制政策，並且沒有適當處理有關投訴，做法違反申請人之合理期望，故裁定部份上訴理據得直，撤銷有關決定，並指示科技園就租賃政策的佔用限制部份，重新考慮申請人之投訴。

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記者：林育慧
 

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