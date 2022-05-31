【兒童偏食】家長溺愛孩子放任揀飲擇食　醫生提醒或影響體重身高血色素

▲ 有家長擔心孩子偏食影響身高體重發展。（i-stock圖片）

「小朋友要肥肥白白才可愛」、「不可以瘦猛猛」，有家長擔心嬰幼兒飲食出現偏食問題，究竟如何是好？其實小朋友過胖及過瘦也不好，最重要是身體健康，而兒科專科醫生提醒家長可以用生長圖生長線去評估一下，如有任何疑問，可找醫護人員查詢。

本港嬰幼兒偏食普遍

香港嬰幼兒偏食的情況可以說是普遍，但並不嚴重，兒科專科醫生張傑指出，本港嬰幼兒進食模式出問題，大部分主要原因是與家長的教導有關，包括過分溺愛之外，父母陪伴孩子的時間比較少，將照顧的責任交給外傭和長老祖父母，結果外傭和長老成為照顧者，他們大多傾向順從孩子的意願去做，外傭依從少主令餵食不花時間、長者溺愛放任孩子，小朋友的偏食習慣就會慢慢產生。

據悉1至2歲孩子會變得揀飲擇食，抗拒吃陌生的食物、對食物的喜惡較強烈、對某些食物的質感或味道較敏感，又或喝奶過多而沒興趣吃其他食物。就此張傑醫生指出每個人對喜愛的事情都有偏好是人之常情。不過，如果偏好的程度比較多而影響營養，家長就要糾正 。

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往往成人見到孩子，在不明原因下拒絕進食某一些食物，或喜愛某一些食物時，大人便會標籤這是他們的性格比較執著和倔強，從而去順從孩子的選擇，久而久之，便認為這不能夠改變 。故此，家長要採取的中庸之道是，在讓孩子可以選擇之餘，也不可以完全拒絕某一些食物，以確保他們將來仍能享受不同食物的味道，和正常的生長。

偏食影響體重身高甚至血色素

嬰幼兒時期偏食最直接影響是孩子的生長，包括體重和身高。張傑醫生指出，如果再嚴重一點就會影響血色素和其他電解質的平衡。此外，一般有偏食習慣的孩子會有些行為問題，在照顧教導上或要多注意。

有家長擔心孩子偏食引致偏瘦不長肉，張傑醫生提醒家長，父母很容易有個人的偏見，認為孩子總是不長肉和有偏瘦的傾向，所以宜以生長圖生長線去評估一下，如果有任何疑問，可找醫護人員查詢。

如果真的發覺孩子偏瘦，而又與偏食有關，可直接以向醫護人員聯絡。張醫生強調父母執行有決定性，如果父母本身不發覺孩子飲食模式有異樣，問題就無從改變 。

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記者︰顏紫燕