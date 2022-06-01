【創新科研】博士生創業冀推動科研成果落地　參加城大創業計劃籌逾1,000萬資金

▲ 朱毅豪希望可將科技應用於社區，令技術真正落地。（林宇翔攝）（受訪者提供）

香港城市大學近年積極推動創科，校方去年撥款5億展開名為「HK Tech 300」的創新創業計劃，協助有志創業的城大成員成立初創公司，最多可獲100萬天使基金的資助。其中一間參與計劃的初創企業，是由城大博士生創辦的創冷科技限公司，成立短短1年已獲逾1,000萬資金，所研發的「被動式輻射製冷油漆」更已推出市面，可應用於建築物外牆及天台反射太陽光，令室內溫度降低，達至節能效果。城大期望推動更多初創公司將科研成果落地，幫助市民改善生活或推動經濟發展，以至解決全球問題。

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城大去年推出HK Tech 300 計劃，目標是3年內創造出300間初創企業。申請者可獲創業培訓，涉及如何發展商業計劃、簡報等，由零開始學習創業。其中一間獲天使基金及種子基金的初創公司，是由城大能源及環境學院博士生朱毅豪及同學聯合創辦的創冷科技有限公司，他們利用城大一項被動式輻射製冷技術，研發出製冷塗料，可應用於建築物的外牆及天台，能反射太陽光令室內溫度降低，達至節能效果。

朱毅豪指決定創業是因為不想只是寫論文，「希望可以將科技應用於社區，令技術真正落地。」朱毅豪的公司於去年6月成立，同月獲得10萬種子基金，其後透過城大的牽綫香港科學園，再申請到不同的資助；至今年獲得來自深圳的天使投資者的800萬人民幣投資及100萬天使基金，公司成立1年就取得逾1,200萬港元資金，有助公司初期提升生產量及開拓網絡。產品已投入市場，曾在機電工程署、恒地的建築物上應用，涉約8,000呎。

除金錢上的幫助，朱毅豪指由於團隊沒有營商經驗，HK Tech 300計劃下的導師提供了很多商業意見；加上計劃提供商業法律、稅務講座，均為他們提供很多幫助。即將完成博士課程的朱毅豪說，計劃畢業後全職營運初創公司，推出更多運用製冷技術研發的產品，目標於2024年完成第二輪融資，並於內地興建廠房，擁有生產綫。

▲ 城大斥資5億推出HK Tech 300計劃，楊夢甦（左一）說，希望推動科研成果落地。（林宇翔攝）

城大副校長（研究及科技）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦說，香港有很多科研實力強勁的大學，亦擁有很多世界知名學者，但卻甚少見到科研成果應用於社會，幫助市民改善生活或推動經濟發展。他認為，本港大學在推動科研成果落地應用方面尚有不足，希望透過HK Tech 300計劃改善現況︰「我們希望可以推動創新科技真正幫助市民，以至解決全球問題。」城大更將位於金鐘一個近2萬呎的校外場地翻新，為各初創企業提供共享工作空間；城大亦與中國銀行（香港）及滙豐合作，HK Tech 300參與團隊可豁免開戶費。

計劃推行逾年，目前種子基金已接受5輪申請，共向302支初創團隊批出各10萬資助；首批獲100萬天使基金的初創公司共有49間，當中逾5成為城大校友創立的公司、近2成為城大研究生，約1成4為公眾人士。計劃現正接受新一輪基金申請。

下半年研首辦創業賽 賽區遍全國

楊夢甦說，香港市場始終有限，如學生有意到大灣區發展，相信通關與否不會是一個障礙，校方會給予支持。他指出，城大於內地本已設立研究院支援創科發展，亦希望校方的專利技術可協助內地民眾，因此城大已計劃於下半年舉辦第一屆「HK Tech 300」創新創業千萬大賽，將於全國設不同賽區，選出約50間公司進入總決賽，角逐全國10強。最後10強每間均可獲高達100萬天使投資及其他孵化培育支持，校方稍後將公布比賽詳情。

楊夢甦又透露，已有內地部門主動接觸，希望為本港初創公司提供以億計的資金等培育支持，吸引HK Tech 300計劃下的初創公司到大灣區發展。他稱仍在商討階段，如有新消息會盡快公布。

他又說，對年青人創意有信心，寄語創業最重要敢嘗試，同時亦要堅持，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴