【創新科研】城大副校稱對年青人創意有信心　寄語創業最重要敢嘗試

▲ 城大副校長（研究及科技）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦。（林宇翔攝）

城大斥巨資推出HK Tech 300的創業計劃，有博士生創業首年獲逾1,000萬資金，詳情即看：【下一頁】。城大副校長（研究及科技）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦表示，希望讓年輕人發揮創意，有更多發展機會。他寄語有意創業的年輕人要勇敢去嘗試，同時亦要堅持：

投資在年輕人身上，就是投資香港未來。我們對年輕人的創意很有信心；（今天）城大投資3億，隨時就可以賺＿返30憶。

楊夢甦認為，科技發展日新月異，全球面對多種挑戰，均要靠年輕人解決，因此城大希望透過提供更多機會，讓他們有空間去成長，探索不一樣的生涯規劃，盡情發揮創意、發展技術。他希望計劃可鼓勵年輕創業家，勇敢踏出第一步︰

沒有人天生注定做創業家，所以最重要的是去嘗試，跳出框框。

談到創業人士如何獲投資者青睞，楊夢甦認為，決定是否投資一個項目時，除審視產品的技術是否過關，也着重創業人士本身的特質。勇敢踏出第一步僅是開端，在充滿起伏的創業路上仍要好好堅持，團隊成員之間要互補長短，又說這條路很不平坦，過程中會有很多困難，要想辦法克服及堅持。

楊夢甦形容，創業是一個富挑戰性的旅程，或大部分公司最後不會成功，但他堅信在HK Tech300計劃有初創公司可殺出重圍︰「我們對年輕人的創意很有信心。城大學生及研究人員在科學技術等都屬世界一流。」楊夢甦指即使最後失敗，亦可隨時重新來過，透過改善不足之處，下次成功的機會更高。他說︰

做風險投資的，都喜歡投資曾經失敗，第二次或第三次創業的人，因為他們不會再犯同樣錯誤。

他又笑言趁着年輕，失敗一次可以再試第二次，如果再失敗，第三次或許就能成功。

▲ 城大副校長（研究及科技）、HK Tech 300執行委員會主席楊夢甦。（林宇翔攝）

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記者：黃悅晴