【保就業2022】7.7萬名僱主獲發5月份工資補貼　涉款52億元

▲ 至今有7.7萬名僱主獲發5月份工資補貼，涉款52億元。（林宇翔攝）

政府發言人今日（31日）表示，至今，已有約77,000名僱主獲發5月份工資補貼，涉及共52億元，他們承諾於五月聘用約665,000名僱員。其餘成功申請者會陸續收到手機短訊及電郵通知，並可登入計劃網頁查看詳細申請結果。一般而言，申請者可在收到通知後七個工作天內收到補貼。

市民可在「2022保就業」網站公布首批已領取工資補貼的僱主資料，包括其名稱、核心業務、五月工資補貼金額及承諾聘用的僱員人數。政府會在批核更多申請後持續更新名單及相關資料。

秘書處即將於6月初開放網上系統，供已獲發五月工資補貼的僱主按其意願調整6月的承諾僱員人數。僱主將陸續收到手機短訊及電郵通知網上系統已開放，並須於通知發出後10天限期內作出調整。

政府發言人指，「2022保就業」計劃採取高透明度方式，便利公眾作出監察。若市民發現疑似濫用或違反計劃條款的情況，可透過熱線183 6122或電郵enquiry@ess.gov.hk向當局舉報。秘書處會跟進所有舉報及投訴個案，作徹底調查。

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責任編輯：李榮忠