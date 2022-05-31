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【快速測試】3區污水呈陽性當局派20.1萬快測包　涉油尖旺君頤峰、帝庭園等廈

社會 21:48 2022/05/31

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3區污水呈陽性當局派20.1萬快測包，涉油尖旺君頤峰、帝庭園等廈。（政府新聞處）

因應黃大仙、油尖旺及中西區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（31日）表示，黃大仙民政事務處、油尖旺民政事務處及中西區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約201,000套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 黃大仙區：慈愛苑一至三期
  • 油尖旺區：重慶大廈、美麗都大廈、君頤峰、帝庭園、遠東大廈；海防道、亞士厘道、漢口道及樂道附近一帶住宅
  • 中西區：干德道、羅便臣道及摩羅廟街附近一帶住宅的住戶

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：李榮忠

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