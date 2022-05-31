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【香港故宮】夢蝶軒捐946件金銀器藏品　部分將在開幕專題展展出

社會 22:02 2022/05/31

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（資料圖片）

香港故宮文化博物館今（31日）宣布，獲夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈946件中國古代金銀器珍藏，部分藏品將在開幕專題展展出，香港故宮亦會在明年8月為這批藏品舉行專題展覽。

香港故宮表示，夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基均為世界著名的收藏家，藏品豐富，金銀器收藏尤其聞名於博物館和收藏界。是次捐贈予香港故宮的古代中國金銀器合共946件，涵蓋不同地區和民族特色，包括歐亞草原、青藏高原及中原地區，反映游牧文化和農耕文化的不同面貌。

藏品種類亦繁多，包括古代貴族的個人、馬匹及車輛等飾物，時代橫跨三千年，能反映中原王朝與周邊遊牧民族的交通貿易和文化交往，加深觀眾對中華民族一體多元的認識，為啟發研究和策劃提供新角度。

香港故宮將在今年的開幕專題展之一：「同賞共樂——穿越香港收藏史」展出是次獲贈的部分藏品，並將在明年8月為這批藏品舉辦專題展覽；又提到已收到本港和歐洲博物館的借展請求。

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責任編輯：黃小冰

 

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